26 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Волкова с собакой по имени Чика признается в любви ко всем четвероногим: «Я человек простой. Вижу любую собаку — веду себя так, будто это мой приятель, которого не видела сто лет».

Лиза Арзамасова опубликовала архивное фото из поездки в Японию, сделанное три года назад.

Бывшая участница «Фабрики звезд» певица Зара показала новый стильный аутфит и отметила, что сумку и шляпу купила с разницей в 15 лет. «Представляете, эти две вещи я купила с разницей примерно в 15 лет. И как они отлично друг друга дополнили».

Яна Поплавская поделилась трогательным видео с внуком. «Растет мой любимый Иларий Климович Поплавский», — подписала пост актриса.