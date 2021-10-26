26 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volkovihome/Instagram
Екатерина Волкова с собакой по имени Чика признается в любви ко всем четвероногим: «Я человек простой. Вижу любую собаку — веду себя так, будто это мой приятель, которого не видела сто лет».
Лиза Арзамасова опубликовала архивное фото из поездки в Японию, сделанное три года назад.
Бывшая участница «Фабрики звезд» певица Зара показала новый стильный аутфит и отметила, что сумку и шляпу купила с разницей в 15 лет. «Представляете, эти две вещи я купила с разницей примерно в 15 лет. И как они отлично друг друга дополнили».
Яна Поплавская поделилась трогательным видео с внуком. «Растет мой любимый Иларий Климович Поплавский», — подписала пост актриса.
Мишель Серова опубликовала новое селфи после объявления о второй беременности.
Лариса Долина не устает радовать подписчиков новыми образами. На этот раз певица примерила серебристое мини-платье, в котором планирует появиться на юбилейном концерте Игоря Бутмана.
Елена Темникова поделилась радостью — певица идет на поправку после перенесенного ковида и уже ощущает вкусы и запахи.
Певица МакSим поделилась снимками, которые сделала фотограф Anastasia Shafrann. На новых кадрах, пережившая тяжелую кому артистка, улыбается и выглядит счастливой.
Андрей Малахов позирует с недавно пропавшей Светланой Светличной. «Нашлась!», — подписал кадр ведущий.
Стройная певица Валерия в коротком черном платье с перьями готовится к концерту в Кремле.
Татьяна Буланова решила уделять больше времени своему здоровью и сдала анализы на пищевую непереносимость и узнала, что некоторые продукты есть неполезно. «Оказалось я ем продукты, которые вызывают в моем организме плохую реакцию, из-за них я поправляюсь и нехорошо себя чувствую!»
Настасья Самбурская поздравила Михаила Галустяна с днем рождения забавным совместным фото.
Балерина Анастасия Волочкова позирует на кровати в ярком салатовом костюме: «Сижу, никого не трогаю. Отдыхаю. Все по-волочковски!»
Фото и видео: Instagram