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26 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Волкова

Фото: @volkovihome/Instagram

Екатерина Волкова с собакой по имени Чика признается в любви ко всем четвероногим: «Я человек простой. Вижу любую собаку — веду себя так, будто это мой приятель, которого не видела сто лет».

Лиза Арзамасова опубликовала архивное фото из поездки в Японию, сделанное три года назад.

Бывшая участница «Фабрики звезд» певица Зара показала новый стильный аутфит и отметила, что сумку и шляпу купила с разницей в 15 лет. «Представляете, эти две вещи я купила с разницей примерно в 15 лет. И как они отлично друг друга дополнили».

Яна Поплавская поделилась трогательным видео с внуком. «Растет мой любимый Иларий Климович Поплавский», — подписала пост актриса.

Внук Яны Поплавской

Мишель Серова опубликовала новое селфи после объявления о второй беременности.

Лариса Долина не устает радовать подписчиков новыми образами. На этот раз певица примерила серебристое мини-платье, в котором планирует появиться на юбилейном концерте Игоря Бутмана.

Елена Темникова поделилась радостью — певица идет на поправку после перенесенного ковида и уже ощущает вкусы и запахи.

Певица МакSим поделилась снимками, которые сделала фотограф Anastasia Shafrann. На новых кадрах, пережившая тяжелую кому артистка, улыбается и выглядит счастливой.

Певица МакSим

Андрей Малахов позирует с недавно пропавшей Светланой Светличной. «Нашлась!», — подписал кадр ведущий.

Стройная певица Валерия в коротком черном платье с перьями готовится к концерту в Кремле.

Татьяна Буланова решила уделять больше времени своему здоровью и сдала анализы на пищевую непереносимость и узнала, что некоторые продукты есть неполезно. «Оказалось я ем продукты, которые вызывают в моем организме плохую реакцию, из-за них я поправляюсь и нехорошо себя чувствую!»

Татьяна Буланова

Настасья Самбурская поздравила Михаила Галустяна с днем рождения забавным совместным фото.

Балерина Анастасия Волочкова позирует на кровати в ярком салатовом костюме: «Сижу, никого не трогаю. Отдыхаю. Все по-волочковски!»

Фото и видео: Instagram