26 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская показала милое семейное фото, которое сняли после того, как она вернулась домой из роддома с сыном Иваном. А Владимир Пресняков опубликовал кадр, на котором показал, насколько крошечный его сын.
Ксения Бородина призналась, что грустит по отпуску, который еще не закончился. «Как же мне всегда грустно, когда остается последний денек на море. Всегда... Особенно, если тебе очень подходит климат, природа и море просто великолепное. Ох, наслаждаемся перед отлетом», — поделилась она эмоциями с подписчиками.
Анита Цой показала, как ест лимон, откусывая от него ломтики.
Юлия Барановская путешествует с детьми по северу. «На выходных в Мурманске была вспышка северного сияния и мы с детьми, как узнали, конечно же, помчались на фотоохоту. Моя мечта увидеть северное сияние с детства, со времен мультика "Умка", наконец-то исполнилась. И помимо этого мы получили массу впечатлений и эмоций.
Жили не в самом Мурманске, а на берегу Баренцева моря, вблизи полуострова Рыбачий (он соединен перешейком с Кольским полуостровом), в Тундра-хаус. Добраться туда непросто, дорога, особенно в межсезонье, сложная, но невероятно красивая. И вообще, как показывает практика, чем сложнее дорога, тем красивее место.
Почти целый день провели в море: сначала рыбалка, потом со дна берега доставали гребешки и ежей.
Не смотря на суровый климат, там очень классно, невероятное место с сильной энергией, питаешься и заряжаешься ей. Все красиво, вкусно и благодатно. Действительно классное место для перезагрузки», — поделилась она эмоциями.
Виктория Дайнеко рассказала, что у нее случился внезапный отпуск, и показала фото в красивом вечернем платье.
Елена Исинбаева раскрыла свои секреты стройного тела. «1. Правильное питание. 2. Физическая активность. 3. Восстановительные процедуры. 4. Качественный сон. Ах да, и это должна быть система», — написала она рядом с фото времен своей спортивной карьеры.
Настя Каменских также рассказала подписчицам, что помогает ей оставаться в форме.
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Девочки, хочу поделиться с вами маленькими секретиками, как мне удается просыпаться утром свежей и отдохнувшей 😘 ⠀ ✔️ Я засыпаю до 12 ночи (точнее в 21:30, максимум в 22:00) 😴 Именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает нам хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом ⠀ ✔️ Чтобы утром лицо не отекало так, будто всю ночь была на вечеринке (а я не была 😅) я выпиваю свою норму воды до 16:00. Потом за несколько часов перед сном можно сделать максимум ещё пару глотков ⠀ ✔️ В комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно ⠀ ✔️ Чтобы кожа не сушилась, обратите внимание на влажность в вашей комнате. Включённые отопление делает воздух сухим, поэтому в идеале лучше иметь увлажнитель ⠀ ✔️ Наношу крем не непосредственно перед сном, а за полчаса до него. Так его впитает не подушка, а мое лицо 😌 ⠀ ✔️ После пробуждения делаю легкий массаж лица (технику можно найти в интернете). Уделяйте массажу хотя бы 5 минут с утра - от него лицо сразу «пробуждается». 🥰 ⠀ Соблюдаете ли вы все из этих правил? И есть ли у вас свои секреты для свежего личика утром?
Мария Порошина показала красавицу-дочь от Гоши Куценко. «Любовь моя», — прокомментировала она снимок.
Яна Рудковская поделилась милыми фото с младшими сыновьями Сашей и Арсением. «Наш маленький комочек счастья», — нежно отметила она.
Татьяна Тотьмянина опубликовала забавное фото с младшей дочкой Мишель, позирующей среди ярких осенних листьев.
Анна Семенович с кудрявой прической и в яркой одежде также устроила себе осеннюю фотосессию.
Фото и видео: Instagram Анны Семенович, Татьяны Тотьмяниной, Марии Порошиной, Яны Рудковской, Ксении Бородиной, Виктории Дайнеко, Владимира Преснякова и Натальи Подольской, Юлии Барановской, Аниты Цой, Елены Исинбаевой, Насти Каменских
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