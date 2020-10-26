26 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская показала милое семейное фото, которое сняли после того, как она вернулась домой из роддома с сыном Иваном. А Владимир Пресняков опубликовал кадр, на котором показал, насколько крошечный его сын.

Ксения Бородина призналась, что грустит по отпуску, который еще не закончился. «Как же мне всегда грустно, когда остается последний денек на море. Всегда... Особенно, если тебе очень подходит климат, природа и море просто великолепное. Ох, наслаждаемся перед отлетом», — поделилась она эмоциями с подписчиками.

Анита Цой показала, как ест лимон, откусывая от него ломтики.