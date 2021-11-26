26 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова поздравляет с днем рождения отца. По традиции, певица поделилась совместными архивными фотографиями, на которых поклонники узнали молодую Ольгу еще со времен участия в шоу «Дом-2».

Лиза Арзамасова рассказала поклонникам о своей маме и трогательно поблагодарила ее за жизненные уроки:

«Помню, как в детстве на меня произвело впечатление ее откровение: «Я жуткая эгоистка! И именно поэтому я так лелею, берегу, нежу и обожаю всех тех, кто меня любит»! ))) Тогда мне это показалось дерзким, а сейчас думаю: неееет, не противоречит самым основным базовым настройкам. И вполне понятен мамин основной принцип: «Ни шагу без любви! С места не сдвинусь»! Какое счастье, что с самого раннего детства ты ежедневно «сдвигаешься с места» для меня!».

Анна Заворотнюк продолжает делиться фотографиями из поездки и признается, что решила посвятить остаток этого года и весь следующий год путешествиям – именно этого ей не хватало.

«Соскучилась я по этим впечатлениям с начала пандемии», – призналась она.

Сын Саши Бортич тоже путешествует и вместе с мамой посетил ферму и нашел себе новых отличных приятелей – козочек. А Диана Пожарская нашла интересный способ запечатлеться с сыном и опубликовала фотографию их тени.

Марина Александрова празднует окончание рабочей недели шикарной фотосессией. «Энергия пятницы» выглядит именно так.