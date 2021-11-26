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26 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Диана Пожарская

Фото: @dianapozharskaya

Настало время тематических новогодних фотосессий, перемен и подведений итогов заканчивающегося года. Зиверт в преддверии Нового года примерила очень яркий имидж и продемонстрировала селфи с красными волосами и дерзкой забавной прической, а Светлана Бондарчук поделилась результатом своих усердных тренировок – выглядит телеведущая на все 100.

Саша Кабаева опубликовала романтичные новогодние кадры со своим супругом.

Ольга Бузова поздравляет с днем рождения отца. По традиции, певица поделилась совместными архивными фотографиями, на которых поклонники узнали молодую Ольгу еще со времен участия в шоу «Дом-2».

Лиза Арзамасова рассказала поклонникам о своей маме и трогательно поблагодарила ее за жизненные уроки:

«Помню, как в детстве на меня произвело впечатление ее откровение: «Я жуткая эгоистка! И именно поэтому я так лелею, берегу, нежу и обожаю всех тех, кто меня любит»! ))) Тогда мне это показалось дерзким, а сейчас думаю: неееет, не противоречит самым основным базовым настройкам. И вполне понятен мамин основной принцип: «Ни шагу без любви! С места не сдвинусь»! Какое счастье, что с самого раннего детства ты ежедневно «сдвигаешься с места» для меня!».

Анна Заворотнюк продолжает делиться фотографиями из поездки и признается, что решила посвятить остаток этого года и весь следующий год путешествиям – именно этого ей не хватало.

«Соскучилась я по этим впечатлениям с начала пандемии», – призналась она.

Сын Саши Бортич тоже путешествует и вместе с мамой посетил ферму и нашел себе новых отличных приятелей – козочек. А Диана Пожарская нашла интересный способ запечатлеться с сыном и опубликовала фотографию их тени.

Марина Александрова празднует окончание рабочей недели шикарной фотосессией. «Энергия пятницы» выглядит именно так.

Голливудские звезды отмечают День Благодарения и поздравляют своих поклонников. Джулия Робертс запостила солнечное селфи с поздравлениями, а Николь Кидман благодарит своего супруга Кита Урбана, и публикует романтичное совместное фото.

В семье Синди Кроуфорд праздник отмечают в соответствии с традициями – супермодель запечатлелась во время приготовления индейки, а ее дочь Кайя Гербер поделилась совместным фото с бабушкой.

Тимати показал себя настоящим ценителем искусства и признался, что отдал бы все свои деньги за «Царевну-Лебедь» Врубеля. Однако полотно не продается, поэтому рэпер ограничился памятной фото из галереи.

Фото: Instagram Синди Кроуфорд, Николь Кидман, Кайи Гербер, Джулии Робертс, Саши Кабаевой, Лизы Арзамасовой, Марины Александровой, Светланы Бондарчук, Юлии Зиверт, Тимати, Саши Бортич, Ольги Бузовой, Дианы Пожарской

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