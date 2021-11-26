26 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dianapozharskaya
Настало время тематических новогодних фотосессий, перемен и подведений итогов заканчивающегося года. Зиверт в преддверии Нового года примерила очень яркий имидж и продемонстрировала селфи с красными волосами и дерзкой забавной прической, а Светлана Бондарчук поделилась результатом своих усердных тренировок – выглядит телеведущая на все 100.
Саша Кабаева опубликовала романтичные новогодние кадры со своим супругом.
Ольга Бузова поздравляет с днем рождения отца. По традиции, певица поделилась совместными архивными фотографиями, на которых поклонники узнали молодую Ольгу еще со времен участия в шоу «Дом-2».
Лиза Арзамасова рассказала поклонникам о своей маме и трогательно поблагодарила ее за жизненные уроки:
«Помню, как в детстве на меня произвело впечатление ее откровение: «Я жуткая эгоистка! И именно поэтому я так лелею, берегу, нежу и обожаю всех тех, кто меня любит»! ))) Тогда мне это показалось дерзким, а сейчас думаю: неееет, не противоречит самым основным базовым настройкам. И вполне понятен мамин основной принцип: «Ни шагу без любви! С места не сдвинусь»! Какое счастье, что с самого раннего детства ты ежедневно «сдвигаешься с места» для меня!».
Анна Заворотнюк продолжает делиться фотографиями из поездки и признается, что решила посвятить остаток этого года и весь следующий год путешествиям – именно этого ей не хватало.
«Соскучилась я по этим впечатлениям с начала пандемии», – призналась она.
Сын Саши Бортич тоже путешествует и вместе с мамой посетил ферму и нашел себе новых отличных приятелей – козочек. А Диана Пожарская нашла интересный способ запечатлеться с сыном и опубликовала фотографию их тени.
Марина Александрова празднует окончание рабочей недели шикарной фотосессией. «Энергия пятницы» выглядит именно так.
Голливудские звезды отмечают День Благодарения и поздравляют своих поклонников. Джулия Робертс запостила солнечное селфи с поздравлениями, а Николь Кидман благодарит своего супруга Кита Урбана, и публикует романтичное совместное фото.
В семье Синди Кроуфорд праздник отмечают в соответствии с традициями – супермодель запечатлелась во время приготовления индейки, а ее дочь Кайя Гербер поделилась совместным фото с бабушкой.
Тимати показал себя настоящим ценителем искусства и признался, что отдал бы все свои деньги за «Царевну-Лебедь» Врубеля. Однако полотно не продается, поэтому рэпер ограничился памятной фото из галереи.
Фото: Instagram Синди Кроуфорд, Николь Кидман, Кайи Гербер, Джулии Робертс, Саши Кабаевой, Лизы Арзамасовой, Марины Александровой, Светланы Бондарчук, Юлии Зиверт, Тимати, Саши Бортич, Ольги Бузовой, Дианы Пожарской