26 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Дарья Повереннова похвасталась стройной фигурой и новым костюмом. Иван Ургант — примерил шляпу и пальто: «Это единственное пальто, в сочетании с которым шляпа не становится ортодоксальной».
Ксения Собчак рассказала о приятных хлопотах: «Мой дом еще строится, но как будет выглядеть детская я решаю уже сейчас».
Екатерина Шпица показала, какой ее видит сын: «Портрет "Мама Катя". Кисти Германа Адаева».
Алена Водонаева рассказала о приключениях своего: «Шрамы украшают мужчин? У нас плюс один. Я на прошлой неделе чуть не поседела. Звонок от бывшего мужа... - "У нас происшествие". От таких слов седина уже начала подступать к моей голове. Мне вообще нельзя звонить и начинать разговор с такого вступления. Бо был у папы в гостях и... перелетал с кухонного гарнитура на диван. Не долетев приземлился на угол журнального столика. Перелетал. Господи, зачем мужчины творят такую хрень?! Я сразу же в больницу, успела за 15 мин до операции. Домой отпустили в этот же день. Я на валерьяночке. Мальчики пока завязали с полетами».
Ольга Бузова поздравила папу: «Папуля с днем рождения!Спасибо за все, что ты делаешь для нас. Спасибо за воспитание, за бессонные ночи с обнимку с высшей алгеброй, любовь к собакам и группе Queen. А, за длинные и красивые ножки еще».
Марина Юдашкина поделилась настроением: «Дом Моды Валентин Юдашкин. Оформляю витрины. А Вы уже готовитесь к Новому году?»
Анна Хилькевич перешла на ЗОЖ: «Когда-то давно я бы так радовалась новой шубе))) а теперь счастлива от покупки новой книжки с ЗОЖ рецептами. Чиа, авокадо и эдамаме стали лучшими друзьями, шубы из искусственного меха, молоко без лактозы, ювелирку не люблю, а жизнь так вообще безглютеновая».
Екатерина Андреева сфотографировалась со слоном: «Слон и Катька. А моська у него — что надо и умные глаза. Кажется мы подружились».
Юлия Высоцкая рассказала о коротком свидании с городом: «Пролетая над Таллином) чуть больше суток в этом городе».
Владимир Кристовский показал фото из путешествия: «Все четверо первый раз в пустыне».
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!