26 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Повереннова похвасталась стройной фигурой и новым костюмом. Иван Ургант — примерил шляпу и пальто: «Это единственное пальто, в сочетании с которым шляпа не становится ортодоксальной».

Ксения Собчак рассказала о приятных хлопотах: «Мой дом еще строится, но как будет выглядеть детская я решаю уже сейчас».

Екатерина Шпица показала, какой ее видит сын: «Портрет "Мама Катя". Кисти Германа Адаева».

Алена Водонаева рассказала о приключениях своего: «Шрамы украшают мужчин? У нас плюс один. Я на прошлой неделе чуть не поседела. Звонок от бывшего мужа... - "У нас происшествие". От таких слов седина уже начала подступать к моей голове. Мне вообще нельзя звонить и начинать разговор с такого вступления. Бо был у папы в гостях и... перелетал с кухонного гарнитура на диван. Не долетев приземлился на угол журнального столика. Перелетал. Господи, зачем мужчины творят такую хрень?! Я сразу же в больницу, успела за 15 мин до операции. Домой отпустили в этот же день. Я на валерьяночке. Мальчики пока завязали с полетами».

Ольга Бузова поздравила папу: «Папуля с днем рождения!Спасибо за все, что ты делаешь для нас. Спасибо за воспитание, за бессонные ночи с обнимку с высшей алгеброй, любовь к собакам и группе Queen. А, за длинные и красивые ножки еще».

Марина Юдашкина поделилась настроением: «Дом Моды Валентин Юдашкин. Оформляю витрины. А Вы уже готовитесь к Новому году?»