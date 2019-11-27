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26 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Дарья Повереннова похвасталась стройной фигурой и новым костюмом. Иван Ургант — примерил шляпу и пальто: «Это единственное пальто, в сочетании с которым шляпа не становится ортодоксальной».

Ксения Собчак рассказала о приятных хлопотах: «Мой дом еще строится, но как будет выглядеть детская я решаю уже сейчас».

Екатерина Шпица показала, какой ее видит сын: «Портрет "Мама Катя". Кисти Германа Адаева».

Алена Водонаева рассказала о приключениях своего: «Шрамы украшают мужчин? У нас плюс один. Я на прошлой неделе чуть не поседела. Звонок от бывшего мужа... - "У нас происшествие". От таких слов седина уже начала подступать к моей голове. Мне вообще нельзя звонить и начинать разговор с такого вступления. Бо был у папы в гостях и... перелетал с кухонного гарнитура на диван. Не долетев приземлился на угол журнального столика. Перелетал. Господи, зачем мужчины творят такую хрень?! Я сразу же в больницу, успела за 15 мин до операции. Домой отпустили в этот же день. Я на валерьяночке. Мальчики пока завязали с полетами».

Ольга Бузова поздравила папу: «Папуля с днем рождения!Спасибо за все, что ты делаешь для нас. Спасибо за воспитание, за бессонные ночи с обнимку с высшей алгеброй, любовь к собакам и группе Queen. А, за длинные и красивые ножки еще».

Марина Юдашкина поделилась настроением: «Дом Моды Валентин Юдашкин. Оформляю витрины. А Вы уже готовитесь к Новому году?»

Анна Хилькевич перешла на ЗОЖ: «Когда-то давно я бы так радовалась новой шубе))) а теперь счастлива от покупки новой книжки с ЗОЖ рецептами. Чиа, авокадо и эдамаме стали лучшими друзьями, шубы из искусственного меха, молоко без лактозы, ювелирку не люблю, а жизнь так вообще безглютеновая».

Екатерина Андреева сфотографировалась со слоном: «Слон и Катька. А моська у него — что надо и умные глаза. Кажется мы подружились».

Юлия Высоцкая рассказала о коротком свидании с городом: «Пролетая над Таллином) чуть больше суток в этом городе».

Владимир Кристовский показал фото из путешествия: «Все четверо первый раз в пустыне».

Фото и видео: instagram

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