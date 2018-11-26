26 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Муж Полины Гагариной похвастался кулинарным талантом: «Первое правило шеф-повара, чтобы ни случилось, ты обязан готовить до конца! Пока блюдо не будет готово. Ты солдат! Кухня — твое поле боя. Ранен?! Ничего, мирамистинчком побрызгал, пластырь налепил и вперёд! Жена должна быть накормлена (иначе всем хана). Пока ты можешь стоять и держать в руках поварешку — ты в строю».

Юлия Высоцкая поделилась позитивом: «Сначала #пицца, потом #паста и #кофе с мороженым и да, это #selfie #держитеменясорокчеловек #бываютпонедельникикакбудтобысубботы #силамоментасейчас #полюбименятолстенькой #юлиявысоцкая #juliavysotskaya».

Дарья Чаруша показала фото из кабины пилота: «Я всю жизнь испытываю страсть к самолетам и аэропортам. Как будто ты можешь быть на этом пространстве кем угодно. Как будто это портал в другую жизнь, где нет ничего кроме счастья и света. Не удивительно, что весь наш фильм в аэропорту».

Анна Нетребко обнаружила в Москве снег: «Москва..вот и снег пошёл. Moscow ...»

Ани Лорак рассказала о дружбе: «Говорят, что дружбы не бывает в шоу-бизнесе, а я говорю бывает! Выполняю обещание, по вашим просьбам — фото с моим дорогим другом».

Ольга Бузова и ее сестра поздравили отца с днем рождения.

Владимир Пресняков поделился фотографией с мамой: «МАМА Люблю тебя очень!!!»

Анна Семенович показала свое детское фото: «Маленькая трудяжка , мои первые шаги на коньках. Мне интересно, много родителей отдают маленьких детей в спорт? Я помню, что совсем не хотела тренироваться , но Родители были настойчивы и водили меня каждый день на каток! Потом я втянулась в спортивный ритм жизни, я не гуляла во дворе , нашим развлечением были спортивные игры на льду или в зале после хореографии. Я с завистью смотрела на девочек, которые после школы идут в кафешку с друзьями и едят мороженое, для меня это лакомство было под запретом. Я всегда была с пухлыми щечками. Не знаю , как буду воспитывать своих детей, отдам в спорт или музыку, но мне хочется верить, что я смогу услышать желание своего ребенка и если он захочет заниматься верховой ездой не потащу его на каток».

Светлана Бондарчук тоже нагла фото в семейном архиве: «Мама стоит на носочках и я выше ее на голову. Детские переживания )»

Марина Газманова поделилась «чудом»: «Сколько чудес ещё нам должно явиться, чтобы мы ЧЕЛОВЕКИ стали добрее, духовнее, благороднее, благодарнее. Чтобы жить в любви! Явление Богородицы на Валааме . Чудо, чудо, чудо. Два самых важных слова вместе Любовь и Благодарность тоже делают чудеса! Так что каждый из нас может быть волшебником! Попробуем? Скоро Рождество и Новый год , готовы радоваться каждому мгновению».