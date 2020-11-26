26 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Кабо разместила в социальной сети свое огненное фото — с рыжими волосами. «Почему-то во многих своих театральных ролях я рыжая! Как-то не сговариваясь, художники всегда предлагают мне парики разнообразных оттенков рыжего, красного, каштанового... «Мораль пани Дульской», «Опасные связи», «Морское путешествие»... Везде получаются яркие образы! И в свете софитов рыжий цвет очень выгодно смотрится!», — рассказала она в Instagram.

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