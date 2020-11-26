26 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/gorban_masha/
Мария Горбань уже готовится к Новому году. В Instagram она показала фото с мужем и елкой наперевес.
Вечно молодая певица Натали опубликовала фото 19-летней давности, снятые на съемках клипа.
Маргарита Симоньян показала, как выглядела в студенческие годы и поделилась американским рецептом приготовления индейки.
Ольга Кабо разместила в социальной сети свое огненное фото — с рыжими волосами. «Почему-то во многих своих театральных ролях я рыжая! Как-то не сговариваясь, художники всегда предлагают мне парики разнообразных оттенков рыжего, красного, каштанового... «Мораль пани Дульской», «Опасные связи», «Морское путешествие»... Везде получаются яркие образы! И в свете софитов рыжий цвет очень выгодно смотрится!», — рассказала она в Instagram.
Борис Корчевников умилил подписчиков забавным видео с заботливым котом.
Елена Валюшкина разместила в блоге забавное фото с усами. «Как никогда хочется хулиганить», — подписала она снимок.
Дарья Повереннова показала идеальную фигуру на фото в алом приталенном платье и рассказала, как худела в студенчестве.
Екатерина Стриженова сняла видео в студии, где начитывает художественные книги для слепых или слабовидящих детей.
Ксения Алферова загрустила по морю и показала фотографию с побережья и собрала множество комплиментов за красивую фигуру.
Дмитрий Исхаков удивил фотографией со своей невероятно молодой мамой.
Ольга Ушакова рассказала в блоге, почему ушла в декретный отпуск с четвертой дочкой — устала заниматься детьми и работать одновременно.
Виктория Толстоганова познакомила поклонников с новым питомцем.
Евгений Цыганов сделал селфи на съемочной площадке. На снимке актер предстал с усами.
Фото и видео: Instagram Евгения Цыганова, Виктории Толстогановой, Ольги Ушаковой, Дмитрия Исхакова, Ксении Алферовой, Екатерины Стриженовой, Дарьи Поверенновой, Елены Валюшкиной, Бориса Корчевникова, Ольги Кабо, Маргариты Симоньян, певицы Натали, Марии Горбань
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!