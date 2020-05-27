26 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Решетова показала стильный образ в маске. «Все дни смешались в один. Не сразу вспоминаю какое сегодня число и день недели. Два месяца я просидела в четыреех стенах, пусть и любимого дома и с любимой семьей, но все же мне кажется что моя жизнь проходит немножко зря», — призналась она.

Олеся Судзиловская поделилась фото с прогулки: «Прогулки по деревне. Каждый день быстрым шагом по часу, это к разговору, сколько трачу времени на ходьбу в день. Готова и к солнцу, и к дождю».

Ольга Орлова показала, как выглядит дома: «Есть экранный образ, с красивым мейкапом, укладкой и нарядным платьем))) А есть просто выходной день... В нем нет места расческе, и царит там сплошное пижамное царство. Сегодня я буду валяться весь день».

Константин Крюков посвятил нежный пост жене: