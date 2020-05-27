26 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Анастасия Решетова показала стильный образ в маске. «Все дни смешались в один. Не сразу вспоминаю какое сегодня число и день недели. Два месяца я просидела в четыреех стенах, пусть и любимого дома и с любимой семьей, но все же мне кажется что моя жизнь проходит немножко зря», — призналась она.
Олеся Судзиловская поделилась фото с прогулки: «Прогулки по деревне. Каждый день быстрым шагом по часу, это к разговору, сколько трачу времени на ходьбу в день. Готова и к солнцу, и к дождю».
Ольга Орлова показала, как выглядит дома: «Есть экранный образ, с красивым мейкапом, укладкой и нарядным платьем))) А есть просто выходной день... В нем нет места расческе, и царит там сплошное пижамное царство. Сегодня я буду валяться весь день».
Константин Крюков посвятил нежный пост жене:
Анна Нетребко поделилась новым рецептом:
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Паста с кроликом и лисичками в соусе из белого вина и сливок💚🤩 На большой глубокой сковороде на смешанном оливковом и сливочном масле обжарить крупно нарезаный чеснок. Потом туда же положить нарезанное полосками филе кролика, прожарить до появления корочки. Затем добавить лисички и жарить, пока не испарится жидкость. Добавить белое вино, соль, специи и тушить несколько минут, за тем добавить мелко нарезаный лук, ещё тушить минут 5, за тем , наконец- сливки🤗 и ещё 3 минуты! В сковороду готовым соусом опускаем уже сваренные отдельно тальолини или спагетти. Тщательно перемешиваем и готово! При подаче посыпать петрушкой и пармезаном! 🤩👍 Pasta with rabbit and chanterelles. I will try to translate 🤯
Наталья Бочкарева продемонстрировала стройные ноги и красивую фигуру, устроив мини-дефиле:
Ани Лорак тоже решила помодничать: «Как же нам, девочкам, иногда непросто сделать выбор... А когда твой знак зодиака — весы, все усложняется в разы».
Лена Темникова сделала необычный макияж:
Певица Жасмин гордится модницей-дочкой: «Минутка модничания - важнейшая часть дня девушки».
Молодая мама Серена Уильямс показала трогательный кадр с тренировки. «Бывает два типа людей...», — шутит она.
Яна Поплавская и Юлия Высоцкая поделились архивными фотографиями.
Фото и видео: Instagram
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