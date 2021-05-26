26 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Маликов решил привиться от коронавируса и поделился фотографией процесса со своими подписчиками. «Слишком риски большие», – пишет музыкант.

Виктория Боня хвастается новой стройной фигурой и интересуется у подписчиков, в каком образе она нравится им больше.

Яркая Наташа Королева гуляет по Москве и хвастается новым ярким образом – мини-платьем и яркими розовыми лодочками.

Максим Галкин похвастался своим прекрасным садом, в котором растут рододендроны. «Пока цветут – грех не запостить», – решил он.

Юлия Такшина делится ярким фото с отдыха – красочным кадром с макового поля.