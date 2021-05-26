26 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @juliakovalchuk
Дмитрий Маликов решил привиться от коронавируса и поделился фотографией процесса со своими подписчиками. «Слишком риски большие», – пишет музыкант.
Виктория Боня хвастается новой стройной фигурой и интересуется у подписчиков, в каком образе она нравится им больше.
Яркая Наташа Королева гуляет по Москве и хвастается новым ярким образом – мини-платьем и яркими розовыми лодочками.
Максим Галкин похвастался своим прекрасным садом, в котором растут рододендроны. «Пока цветут – грех не запостить», – решил он.
Юлия Такшина делится ярким фото с отдыха – красочным кадром с макового поля.
Красавица Ариана Гранде показала шикарные фотографии со своей домашней свадьбы.
Певица Юлия Ковальчук – сторонница активного образа жизни, и начинает день со спорта. Даже для тренировки она выбирает эффектный и яркий костюм сочного желтого оттенка.
А Наталья Рудова снова наслаждается отдыхом – актриса в огромной белой футболке гуляет по мелководью на море.
Павел Прилучный решил поставить эксперимент со своей внешностью и пообещал месяц не бриться. Подписчицы остались от такой идеи не в восторге, а о реакции Мирославы Карпович Павел умолчал.
Певица Зара порадовала поклонников необычным фото из поезда – певица возвращается домой из Санкт-Петербурга.
Елена Ксенофонтова поздравила красавца-сына с окончанием школы – «В добрый путь!»
Анна Хилькевич похвасталась эффектным образом с легким красным пальто – актриса экспериментирует с самым лаконичным сочетанием джинсы+белая футболка.
Фото: Instagram Юлии Такшиной, Павла Прилучного, певицы Зары, Елены Ксенофонтовой, Натальи Рудовой, Анны Хилькевич, Наташи Королевой, Максима Галкина, Виктории Бони, Дмитрия Маликова, Юлии Ковальчук
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