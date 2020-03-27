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26 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Ковальчук

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Ковальчук показала солнечное фото с прогулки с Алексеем Чумаковым: «Ну Весна же!!!!»

Михаил Боярский призвал сидеть дома: «Друзья, мы присоединяемся к бесконечной благодарности врачам, которые, рискуя своей жизнью, находятся на передовой линии борьбы с этой катастрофой днем и ночью. На следующей неделе президент объявил себя бездеятельным. Все, кто может остаться дома. Помогите врачам и всем, кто причастен к прекращению угрозы распространения вируса. Не навещайте, не принимайте гостей. Не выходите из дома без крайней необходимости. Позаботьтесь о своих родителях, друзьях и знакомых. Не приносите неприятностей в чужие дома и не рискуйте впускать их к себе на порог. Давайте проявим ответственность, осторожность и солидарность».

Семья Виктории Бекхэм присоединилась к мировому флешмобу, поддержав врачей:

Дарья Мороз поделилась домашней фотографией с дочкой: «А как вы проводите время в изоляции???»

Чулпан Хаматова тоже призвала сидеть дома: «Stay home. Stay safe. Save lives».

Анна Нетребко поделилась рецептом:

Анна Семенович показала, чем занимается на карантине: «Сама не ожидала от себя, а я то оказывается хозяйка на все руки. Кружусь с утра по хозяйству и получаю от этого удовольствие, а у вас что на ужин?»

Ирина Гринева похвасталась строгой стрижкой: «Во всех пустяковых делах важен стиль. Во всех серьезных делах — тоже».

Мария Миронова Менакер поделилась необычной фотографией:

«Фотошоп. Глаза цвета глаз моего сына», — объяснила она.

Виктория Лопырева сходила в гости к Михаилу Грушевскому.

Наталья Подольская показала снимок из семейного альбома: «Это фото сделано накануне Нового Года. Но сегодня я поздравляю нашего самого важного и любимого папу, нашего Петровича, нашего главу с днем рождения! Очень люблю! Желаю крепкого здоровья!!!! Берегите себя для нас!!!»

Фото и видео: Instagram

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