26 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук показала солнечное фото с прогулки с Алексеем Чумаковым: «Ну Весна же!!!!»

Михаил Боярский призвал сидеть дома: «Друзья, мы присоединяемся к бесконечной благодарности врачам, которые, рискуя своей жизнью, находятся на передовой линии борьбы с этой катастрофой днем и ночью. На следующей неделе президент объявил себя бездеятельным. Все, кто может остаться дома. Помогите врачам и всем, кто причастен к прекращению угрозы распространения вируса. Не навещайте, не принимайте гостей. Не выходите из дома без крайней необходимости. Позаботьтесь о своих родителях, друзьях и знакомых. Не приносите неприятностей в чужие дома и не рискуйте впускать их к себе на порог. Давайте проявим ответственность, осторожность и солидарность».

Семья Виктории Бекхэм присоединилась к мировому флешмобу, поддержав врачей: