26 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Юлия Ковальчук показала солнечное фото с прогулки с Алексеем Чумаковым: «Ну Весна же!!!!»
Михаил Боярский призвал сидеть дома: «Друзья, мы присоединяемся к бесконечной благодарности врачам, которые, рискуя своей жизнью, находятся на передовой линии борьбы с этой катастрофой днем и ночью. На следующей неделе президент объявил себя бездеятельным. Все, кто может остаться дома. Помогите врачам и всем, кто причастен к прекращению угрозы распространения вируса. Не навещайте, не принимайте гостей. Не выходите из дома без крайней необходимости. Позаботьтесь о своих родителях, друзьях и знакомых. Не приносите неприятностей в чужие дома и не рискуйте впускать их к себе на порог. Давайте проявим ответственность, осторожность и солидарность».
Семья Виктории Бекхэм присоединилась к мировому флешмобу, поддержав врачей:
Дарья Мороз поделилась домашней фотографией с дочкой: «А как вы проводите время в изоляции???»
Чулпан Хаматова тоже призвала сидеть дома: «Stay home. Stay safe. Save lives».
Анна Нетребко поделилась рецептом:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Tagliatelle con gamberi e zucchini 😍 🍅🥒🧄🍤🍝Тальятелле с креветками и кабачками цуккини. Все готовится и съедается очень быстро 😂 Тальятелле отварить( не до конца) ! тем временем - на сковороде очень быстро чуть поджариваем чеснок, цуккини и креветки- так же бросаем пару свежих помидор без шкурки это все буквально за несколько минут! В конце добавляем сливки и сваренные Тальятелле и готовим ещё минуты 3! При подаче посыпать свежей петрушкой! Кушать сразу 😍👍 ВАЖНО- время готовки всех ингредиентов в сковороде не больше 5 минут! И ни в коем случае не сыпать сыр!
Анна Семенович показала, чем занимается на карантине: «Сама не ожидала от себя, а я то оказывается хозяйка на все руки. Кружусь с утра по хозяйству и получаю от этого удовольствие, а у вас что на ужин?»
Ирина Гринева похвасталась строгой стрижкой: «Во всех пустяковых делах важен стиль. Во всех серьезных делах — тоже».
Мария Миронова Менакер поделилась необычной фотографией:
«Фотошоп. Глаза цвета глаз моего сына», — объяснила она.
Виктория Лопырева сходила в гости к Михаилу Грушевскому.
Наталья Подольская показала снимок из семейного альбома: «Это фото сделано накануне Нового Года. Но сегодня я поздравляю нашего самого важного и любимого папу, нашего Петровича, нашего главу с днем рождения! Очень люблю! Желаю крепкого здоровья!!!! Берегите себя для нас!!!»
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!