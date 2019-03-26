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26 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дарьи Мельниковой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская показала, как они с сыном смотрят диафильмы.

Анна Хилькевич поделилась милой фотографией дочки и рассказала о ее неуемной энергии: «Я сегодня была вымотана на 300% этой милой девчушкой. Надеюсь, что это кризис. Потому что долго я так не протяну. Убегает, не слушается, хулиганит)) все силы уходят на уговоры и разговоры. Дети, такие дети... мама сказала, что я была такая же в детстве — неусидчивая, постоянно играла и убегала. Если Яша пошла в мать, то держитесь, Анна Александровна, лет через 20 станет легче».

Ирена Понарошку показала фото с сыном: «Пять месяцев, два зуба, семь килограммов — мой материнский капитал, моя инвестиция, мой маленький фьючерс».

Дарья Мельникова тоже опубликовала фото с малышом: «Друзья! Мы улетели на неделю в страну, в которой совсем не хочется заходить в интернет, поэтому я выпадаю на неделю из обоймы».

Милана Тюльпанова показала фото подросшего сына и поделилась мыслями насчет его отца: «Наболело. Знаете, что я не понимаю, ну вот искренне не понимаю, как такое вообще возможно в нашей стране, что за противоправные действия против конкретных людей Кокорин и Мамаев уже пол года сидят в тюрьме, а за нравственное "преступление" против своих детей и жен никто не несет никакой ответственности. Человек, который поломал жизнь трем своим детям, трем своим женам, (и вот здесь неизвестно, что хуже, как по мне, так это оставить трех своих детей в неполноценных семьях и порочить имена их матерей) задолжал 13 миллионов алиментов первой жене, отобрал сына у второй и забыл, как выглядит мой сын, который, декларируя только свои права, забыв о том, что есть ещё и родительские обязанности, собирается вещать у Урганта о своей футбольной судьбе. И, что самое дикое, на мой взгляд, работает с детьми, тренирует их! Много ли нравственности во всем этом? И почему человек, объективно являющийся "рецидивистом" в области хладнокровного разрушения человеческих судеб, судеб своих детей, которые, к сожалению, нужны ему только для фотографий в инстаграмм, является экспертом мнений в других областях? Можно быть каким угодно профессионалом, но когда ты известен всей стране как не лучший образец мужчины и отца, как его можно ставить в пример, да еще и на федеральных каналах? Я, вероятно, не понимаю чего-то в этой стране, да и в жизни тоже».

Шэрон Стоун показала свою 86-летнюю маму, а Владимир Пресняков поделился архивным снимком с отцом: «ПАПОЧКА! Спасибо Тебе, что подарил мне жизнь, в которой Ты стал мне Другом, Учителем и Отцом! Я безумно Тебя люблю! Будь здоров! С Днем Рождения».

Настасья Самбурская показала жуткие ссадины: «Настоящий приревновал к будущему». К счастью, это — просто грим.

Юлия Проскурякова показала, как сдавала экзамен по вокалу.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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