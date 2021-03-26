26 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @garikkharlamov
Наталья Подольская поздравляет свекра с днем рождения, и публикует совместные семейные фотографии.
Ксения Бородина показала совместные фотографии с мужем из аэропорта Шереметьево и предложила угадать, куда они направляются.
Сын Натальи Водяновой решил попробовать себя в качестве дизайнера и создал собственную линию кроссовок под названием Fashionbaby. Первые экземпляры он предподнес на день рождения своей сестре Неве, которой 24 марта исполнилось 15 лет.
Гарик Харламов предположил, как бы он выглядел с длинными волосами. Подписчицы остались в восторге.
Павел Прилучный поделился кадры со съемок сериала, который сегодня вышел на экраны.
Валерий Меладзе показал эффектное фото из Грузии в белом костюме.
Светлана Лобода одной фотографией покорила своих поклонников фотографией в шикарном красном платье в пол с дерзким разрезом.
Светлана Бондарчук поделилась пятничным фото со своим возлюбленным, а Татьяна Навка в честь окончания рабочей опубликовала фото в стильном недели
Елена Темникова порадовала поклонников своим селфи, пожаловавшись на нехватку времени и наплыв родственников.
Алена Шишкова проводит время со своей дочерью Алисой – вместе они весело кривляются в зеркале.
Татьяна Михалкова показала редкое фото своего внука, которому исполнился один год. Теплые семейные снимки буквально очаровали поклонников.
Фото и видео: Instagram Татьяны Михалковой, Татьяны Навки, Светланы Бондарчук, Елены Темниковой, Светланы Лободы, Валерия Меладзе, Алены Шишковой, Натальи Подольской, Гарика Харламова, Павла Прилучного
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