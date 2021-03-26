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26 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Гарик Харламов

Фото: @garikkharlamov

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская поздравляет свекра с днем рождения, и публикует совместные семейные фотографии.

Ксения Бородина показала совместные фотографии с мужем из аэропорта Шереметьево и предложила угадать, куда они направляются.

Сын Натальи Водяновой решил попробовать себя в качестве дизайнера и создал собственную линию кроссовок под названием Fashionbaby. Первые экземпляры он предподнес на день рождения своей сестре Неве, которой 24 марта исполнилось 15 лет.

Гарик Харламов предположил, как бы он выглядел с длинными волосами. Подписчицы остались в восторге.

Павел Прилучный поделился кадры со съемок сериала, который сегодня вышел на экраны.

Валерий Меладзе показал эффектное фото из Грузии в белом костюме.

Светлана Лобода одной фотографией покорила своих поклонников фотографией в шикарном красном платье в пол с дерзким разрезом.

Светлана Бондарчук поделилась пятничным фото со своим возлюбленным, а Татьяна Навка в честь окончания рабочей опубликовала фото в стильном недели

Елена Темникова порадовала поклонников своим селфи, пожаловавшись на нехватку времени и наплыв родственников.

Алена Шишкова проводит время со своей дочерью Алисой – вместе они весело кривляются в зеркале.

Татьяна Михалкова показала редкое фото своего внука, которому исполнился один год. Теплые семейные снимки буквально очаровали поклонников.

Фото и видео: Instagram Татьяны Михалковой, Татьяны Навки, Светланы Бондарчук, Елены Темниковой, Светланы Лободы, Валерия Меладзе, Алены Шишковой, Натальи Подольской, Гарика Харламова, Павла Прилучного

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