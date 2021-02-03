26-летний сын Николь Кидман и Тома Круза превратился в брутального бородача
Фото: Getty Images
Том Круз и Николь Кидман были одной из самых красивых пар в Голливуде. Но их брак распался, чуть не дотянув до 10-й годовщины. Родных детей супруги так и не завели, но стали приемными родителями чудесных малышей Изабеллы и Коннора.
После развода Круз и Кидман остались в, мягко говоря, натянутых отношениях, но дети общаются с каждым из них. Коннор и Изабелла стараются лишний раз не мелькать в светской хронике, ведя жизнь простых людей.
Недавно Коннор Круз удивил публику переменами в своей внешности. В блоге сына Тома Круза появились фото, на которых вместо гладколицего юноши позирует брутальный красавец-бородач.
Фото: www.instagram.com/theconnorcruise/
В блоге Коннор Круз хвастается не буднями богатого молодого мужчины, а своими увлечениями. В последнее время он отдает все свободное время рыбалке. В 2016 году Коннор резко завершил карьеру диджея, хотя она у него складывалась успешно (в час он зарабатывал по 5 тысяч долларов). «У меня как будто что-то перемкнуло. Я понял, что не хочу больше этим заниматься», — сказал Круз-младший тогда.
У Коннора также есть опыт работы в Голливуде: он снялся в фильмах «Неуловимые» и «Семь жизней» с Уиллом Смитом.
После расставания Том Круз и Николь Кидман стали родителями биологических детей. Николь Кидман воспитывает двоих дочерей с мужем Китом Урбаном, а у Тома Круза есть дочь Сури от бывшей жены Кэти Холмс.
Фото и видео: Instagram Коннора Круза, East news, Getty Images, Фильм «Далеко-далеко»
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