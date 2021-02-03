26-летний сын Николь Кидман и Тома Круза превратился в брутального бородача

Том Круз и Николь Кидман были одной из самых красивых пар в Голливуде. Но их брак распался, чуть не дотянув до 10-й годовщины. Родных детей супруги так и не завели, но стали приемными родителями чудесных малышей Изабеллы и Коннора.

После развода Круз и Кидман остались в, мягко говоря, натянутых отношениях, но дети общаются с каждым из них. Коннор и Изабелла стараются лишний раз не мелькать в светской хронике, ведя жизнь простых людей.

Недавно Коннор Круз удивил публику переменами в своей внешности. В блоге сына Тома Круза появились фото, на которых вместо гладколицего юноши позирует брутальный красавец-бородач.