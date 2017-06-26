Трогательные фотографии детей, моменты счастья и отдыха и не только — все, чем делились звезды в этот понедельник, смотрите в нашем дайджесте

Сын Яны Плющенко примерил образ денди. Поклонники Веры Брежневой недовольны ее новой стрижкой и считают, что певица испортила волосы. Юля Началова поздравила папу с днем рождения.

Наталья Подольская с семьей наслаждается отпуском: «Такой гурьбой гулять по жаре сложно , но паровозик....... сделал наш вечер». В компании Пригожиных, отдыхающих на даче в Швейцарии, — пополнение: приехала дочь Лиза. Анна Нетребко вернулась домой в Вену после четырех месяцев путешествий.

Катя Гордон задумалась о переезде: «Меня пугает эта погода... я не паникер и не трус (ну вы знаете). Я смелее смелых. Но эта весна и это лето... этот паркинг с мыслями, а не упадет ли на мою тачку дерево... wtf? И такая же хрень с людьми... изменчивые, не отвечающие за слова... случайные люди со случайными мыслями и случайными словами. Хочется не выходить из дома, не совершать ошибку, и не хочется новых с*ка людей. Потребляешь московское пространство через силу и постоянно думаешь, что пора сбежать и от города и от людей... у вас, случаем не так?». А неунывающий Николай Басков обновляет гардероб: «Солнечный я». Алексей Панин продемонстрировал, как в глядит счастье в Симеизе.

Фото: instagram.com