26 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Мой пост, где я в зеленом платье на последнем месяце беременности, стал для меня лакмусовой бумагой, своего рода социальным экспериментом! Я потрясена злобными, жестокими, оскорбительными комментариями о моей старческой деменции, о психической неполноценности, о том что я бабка и внуков надо ждать и что рожу непонятно кого! ЭТО ПИСАЛИ ЖЕНЩИНЫ!!! ЖЕНЩИНЫ, которые решили, что я действительно жду ребенка !ЖЕНЩИНЫ у которых в акаутах фото их детей и внуков! Вы озверели, сошли с ума, как же можно растить детей, ждать любви, если злоба и ненависть выливается через край??? Ни один Мужик не написал гадостей, только хорошее! Спасибо за огромное количество Потрясающих Комментариев от тех людей, которые желали счастья, радости и здоровья не понимая, что это фотография со съемочной площадки! Значит есть надежда, что не у всех искалечены души и киносценарий правильный, честный отражающий состояние общества», — возмутилась Яна Поплавская.

Наталья Водянова показала фото с пасеки: «Маленькая пчела человека большому уму учит (пословица). Спасибо дорогие сотрудники и черные пчелы за посвящение в таинство меда и его пользы для красоты и здоровья».

Юлия Ковальчук поделилась фото своего ужина с «запрещенкой»: «Совершенно случайно вечер перестал быть томным...или как настроить себя на прекрасные сновидения».

Светлана Зейналова поделилась позитивом: «Вот все переживаете — хамон, прошутто... ОГУРЧИК! Зелененький! Дедушкой выращенный на собственной грядке-вот радость».