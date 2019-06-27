26 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Утро каждого дня у меня начинается теперь с пробежки, раньше я себе этого и представить не могла, с детства не любила бегать. Сейчас потихоньку стала себя приучать - начала входить во вкус. Вот так бывает. Про пользу и возможный вред таких тренировок знаю все, поэтому не беспокойтесь, пожалуйста. И ещё, для контроля за состоянием тела приобрела классный трекер,теперь без него никуда», — рассказала Валерия.
«ВОЗРАСТ ТОЛЬКО ЦИФРА», — написал накачанный Стас Костюшкин под фото с сыном.
Виктория Дайнеко оставила загадочное послание: «I'm your little scarlet, starlet. Singing in the garden. Kiss me on my open mouth. Ready for you(c)»
Юлия Высоцкая показала нежные снимки с мужем:
«Мой пост, где я в зеленом платье на последнем месяце беременности, стал для меня лакмусовой бумагой, своего рода социальным экспериментом! Я потрясена злобными, жестокими, оскорбительными комментариями о моей старческой деменции, о психической неполноценности, о том что я бабка и внуков надо ждать и что рожу непонятно кого! ЭТО ПИСАЛИ ЖЕНЩИНЫ!!! ЖЕНЩИНЫ, которые решили, что я действительно жду ребенка !ЖЕНЩИНЫ у которых в акаутах фото их детей и внуков! Вы озверели, сошли с ума, как же можно растить детей, ждать любви, если злоба и ненависть выливается через край??? Ни один Мужик не написал гадостей, только хорошее! Спасибо за огромное количество Потрясающих Комментариев от тех людей, которые желали счастья, радости и здоровья не понимая, что это фотография со съемочной площадки! Значит есть надежда, что не у всех искалечены души и киносценарий правильный, честный отражающий состояние общества», — возмутилась Яна Поплавская.
Наталья Водянова показала фото с пасеки: «Маленькая пчела человека большому уму учит (пословица). Спасибо дорогие сотрудники и черные пчелы за посвящение в таинство меда и его пользы для красоты и здоровья».
Юлия Ковальчук поделилась фото своего ужина с «запрещенкой»: «Совершенно случайно вечер перестал быть томным...или как настроить себя на прекрасные сновидения».
Светлана Зейналова поделилась позитивом: «Вот все переживаете — хамон, прошутто... ОГУРЧИК! Зелененький! Дедушкой выращенный на собственной грядке-вот радость».
Виктор Рыбин заснял на видео, как Наталья Сенчукова нарушает диету:
«Время мимимишности. Обладательницы моего сердца», — написал Гарик Харламов под нежной фотографией дочери и жены.
«У меня отдых с чистой совестью. Я из тех людей, которые не могут расслабиться, если что-то не доделали. Поэтому перед отпуском у меня обычно бешенный график, мне некогда спать, есть и общаться с близкими людьми, я как робот выполняю поставленные задачи и работаю 24/7. Первые пару дней отдыха я нахожусь в спячке, меня очень сильно восстанавливает сон и тишина. Мне надо молчать и постараться успокоить свой мозг, который еще находится в рабочем режиме, все время решая какие-то задачи. Зато потом наступает Релакс и полный кайф, стадию спячки я уже прошла, начинаю кайфовать», — похвасталась Анна Семенович.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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