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26 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Баранровской

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Дэвид Бекхэм поздравил маму и показал совместное фото с ней. Ксения Бородина с мужем и детьми сходила на футбольный матч: «Франция-Дания. Вы за кого??? Мы за 🇫🇷». Певица Натали показала новые фото младшего сына: «Тихий час. Женюшу подстригли, кота не стали». Максим Галкин показал архивное видео:

Юлия Барановская впервые поймала букет невесты: «Все подробности того, как это было, а так же Сосо Павлиашвили @soso_pavliashvili_official совершенно в новой роли совсем скоро в нашей программе "Мужское/Женское" на Первом канале». Любовь Толкалина сделала селфи с деликатесом: «Аригато! Остановка- Сахалин. Говорю так, только потому что когда то эта часть Сахалина была Японской. Глазами сверкать от усталости закономерно получается на троечку, значит буду демонстрировать радость ртом. Вопросы любви и смерти волнуют меня , глядя на этого краба - подростка... Броня у него такая, что позавидовал бы сам Ричард Львиное Сердце... а я все думаю, что же это за стихия такая магическая, если в ней родятся вот такие Представители живой природы...»

Валерий Меладзе исполнил свою мечту: «Обожаю дельфинов с детства, когда ходил в дельфинарий в Батуми, и завидовал дрессировщикам!!! Всё, зависть прошла!!!», — поделился он.

Алика Смехова почтила память Андрея Дементьева: «Мне довелось общаться с этим замечательным человеком. Это фото из одного очень хорошего совместного Путешествия-память на всю жизнь...Однажды Андрей Дмитриевич был героем программы,которую я вела с папой -«Большая Семья» и было очень интересно его слушать,он прожил большую и насыщенную жизнь,долгое время возглавлял редакцию журнала «Юность»,оставил огромное поэтическое наследие. Приношу соболезнования супруге Анне Пугач и всем близким. Скорблю.Царствие Небесное».

Фото: instagram

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