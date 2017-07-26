26 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Ольга Кабо стала булгаковской Маргаритой. Полина Гагарина похвасталась фотографией из отпуска: «#Лухари фото любимого мужа. P.S. надувного розового фламинго не нашлось». Леонид Агутин показал семейную фотографию: «Вчера праздновали мамин День Варенья. У мамы 20го, но денёк для семейного собрания только вчера нашли. Маму все любят. Она у нас - чудо!». Елена Ваенга показала фото с любимой бабушкой: «40 и 90!! празднуем 34!!!».
Рената Литвинова поздравила дочь с днем рождения: «Любимая моя Уля, с Днём Рождения! )))))))))))))». Игорь Николаев задумался о покупке новой машины для своей малышки: «Мерседес пока ну очень игрушечный!) Уже тесноват!...)))». Екатерина Волкова не спешит покупать мобильный телефон для подрастающей дочери. А Яна Рудковская узнала, что хочет мальчик, у которого все есть:
Сегодня я загадал желание у "Аленького Цветочка " и 2 раза извинился перед ним )) 🌸🙈
Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)
Дочь Тимати вернулась домой (галерею можно листать с помощью «стрелочек»):
Андрей Гайдулян с любимой отдыхают в Калифорнии. Анфиса Чехова получила травму, но относится к ней философски: «Иногда, только так, жизнь может уберечь нас от неправильных дорог». Бывшая невеста Николая Баскова Софи Кальчева похвасталась идеальной попкой.
Наташа Королева спустилась в Минское метро:
Наталья Штурм намерена бороться за свои миллионы:
Сегодня в 13.20 эфир на #НТВ про обман дольщиков комплекса #Литвиновосити . Я молчала 3 года, надеясь на положительный результат нашей совместной работы (моя рекламная компания+новогодний концерт). Но, несмотря на кипу подписанных бумаг, застройщики даже не зарегистрировали меня в Госреестре собственников. Других же людей, отдавших свои деньги за метры, просто кинули. Надеюсь, после этого сюжета на канале НТВ, в программе #ЧП власти Подмосковья и Щелковской области разберутся в беспределе. #новостройка #скандал #недострой #подмосковье #конфликт #сми #новости #lifenews #sos #помогителюдям #обман #литвиновосити бывшее #трубино
Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)
Ксения Собчак с мужем поделились трогательной фотографией сына и парой видеороликов с дня рождения Полины Виторган:
Платон Максимович с утра при параде и с букетом. Поздравляет любимую сестру Полину с днем рождения 🌸🌸🌸:)
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Отец и дед поздравляют любимую дочь и внучку с Днём рождения! Желают ей красоты и эстетики во всем! @polinavitorgan
Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)
В нашей семье так над мачехой издеваются 😂😂😂
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Фото: instagram.com