Сын Ксении Собчак поздравил сестру с днем рождения, Наташа Королева прокатилась в Минском метро, Наталья Штурм лишилась миллионов — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Ольга Кабо стала булгаковской Маргаритой. Полина Гагарина похвасталась фотографией из отпуска: «#Лухари фото любимого мужа. P.S. надувного розового фламинго не нашлось». Леонид Агутин показал семейную фотографию: «Вчера праздновали мамин День Варенья. У мамы 20го, но денёк для семейного собрания только вчера нашли. Маму все любят. Она у нас - чудо!». Елена Ваенга показала фото с любимой бабушкой: «40 и 90!! празднуем 34!!!».

Рената Литвинова поздравила дочь с днем рождения: «Любимая моя Уля, с Днём Рождения! )))))))))))))». Игорь Николаев задумался о покупке новой машины для своей малышки: «Мерседес пока ну очень игрушечный!) Уже тесноват!...)))». Екатерина Волкова не спешит покупать мобильный телефон для подрастающей дочери. А Яна Рудковская узнала, что хочет мальчик, у которого все есть: