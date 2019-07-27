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26 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ирины Салтыковой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

«Привет из Канн))», — написала Ирина Салтыкова под фото в купальнике.

Василиса Володина опубликовала «морское» фото с мужем.

«Плюс 11 кг щщщастья😝», — поделилась свежей фотографией Анастасия Решетова.

Бритни Спирс пожаловалась: «Набрала 1 килограмм, и я снова в зале».

«Наши дети берут с нас пример — поэтому важно учить их вечным ценностям», — считает Эвелина Бледанс.

Яна Рудковская похвасталась: «Сегодня у нас очень счастливый день!Вчера еще выпускники школы, а сегодня уже — студенты МГИМО».

«У Ники была вторая профессиональная фотосессия для обложки журнала», — поделилась Анастасия Трегубова.

«Делаем красоту🐎 и наслаждаемся результатом», — рассказала младшая дочь Екатерины Стриженовой Саша.

«Маша Прозорова. Селфи. Три сестры. Сегодня закрываем сезон», — сообщила Елизавета Боярская.

Ксения Собчак показала трогательное видео: «Хэппи берсдэй, Полина! Очень любим нашу суперталантливую сестричку!!! Мы с учителем английского ухохотались пока записывали».

«Каждый год я мечтаю, что в свой отпуск я поеду посмотреть мир, и неизменно провожу его в нашей испанской деревне, где мы все застряли на 20 лет! На отдых это похоже мало, потому что здесь я рассчитываюсь сполна за все то время которое было занято работой!!! Дети!! Они везде!! Маленькие, большие, с друзьями, без них, братья сестры, племянники, друзья, друзья друзей перешедшие по наследству! В магазин за продуктами я езжу как на праздник, раза два в день)))) вечером мы садимся за стол и едим в две, а иногда и в три очереди, потому что малыши едят раньше, старшим на футбол, а родители просто питаются стоя как на фуршете по углам, выпивая и ведя непринужденную беседу)) и все же, я не променяю эти вечерние посиделки ни на что, потому что в этом непрерывном круговороте и есть наше бессмертие », — рассказала Анна Михалкова.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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