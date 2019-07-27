26 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Каждый год я мечтаю, что в свой отпуск я поеду посмотреть мир, и неизменно провожу его в нашей испанской деревне, где мы все застряли на 20 лет! На отдых это похоже мало, потому что здесь я рассчитываюсь сполна за все то время которое было занято работой!!! Дети!! Они везде!! Маленькие, большие, с друзьями, без них, братья сестры, племянники, друзья, друзья друзей перешедшие по наследству! В магазин за продуктами я езжу как на праздник, раза два в день)))) вечером мы садимся за стол и едим в две, а иногда и в три очереди, потому что малыши едят раньше, старшим на футбол, а родители просто питаются стоя как на фуршете по углам, выпивая и ведя непринужденную беседу)) и все же, я не променяю эти вечерние посиделки ни на что, потому что в этом непрерывном круговороте и есть наше бессмертие », — рассказала Анна Михалкова.