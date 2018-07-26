26 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Многие знаменитости слетелись в Баку, чтобы принять участие в церемонии открытия музыкального фестиваля «Жара». Они с удовольствием поделились снимками с красной дорожки и своими фото в номерах отеля. Например, Любовь Успенская сфотографировалась с Григорием Лепсом и Глюк'оZой. А Жасмин поделилась кадром с подготовки к выходу в свет.
Впрочем, некоторые российские звезды отдыхают и в других местах. Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев выложил трогательное фото их подросшего сына. А Виктория Лопырева станцевала с подругами в самолете под новый хит Филиппа Киркорова «Ибица» — причем интернет-пользователи заподозрили, что это был девичник Виктории.
Певица Слава поделилась очень горячим фото перед концертом.
Юлия Проскурякова сделала яркое селфи. Криштиану Роналду проводит время с возлюбленной Джорджиной Родригес, которая продемонстрировала округлившийся живот — неужели девушка снова беременна? Ники Хилтон улетела отдыхать с маленькой дочкой Тедди. А Анастасия и Дмитрий Тарасовы опубликовали первый семейный портрет с новорожденной дочкой и домашним любимцем — лабрадором Тарой.
Алена Водонаева устроила вторую свадьбу с мужем Алексеем Комовым в Лас-Вегасе: «Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной, старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там «ячеек общества». Нас обвенчал самый милый и старенький священник. Фотографий будет много и они фантастические!».
Дженнифер Лопес показала безупречное тело в бикини. Молодая жена Никиты Преснякова Алена Краснова развеяла все слухи о беременности, показав фигуру в купальнике.
Супермодель Хелена Кристенсен поделилась очень откровенным кадром из недавней фотосессии, как и Надежда Сысоева.
Юлия Такшина покрасовалась в умопомрачительном вечернем платье.
Фото и видео: Instagram