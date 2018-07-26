26 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Многие знаменитости слетелись в Баку, чтобы принять участие в церемонии открытия музыкального фестиваля «Жара». Они с удовольствием поделились снимками с красной дорожки и своими фото в номерах отеля. Например, Любовь Успенская сфотографировалась с Григорием Лепсом и Глюк'оZой. А Жасмин поделилась кадром с подготовки к выходу в свет.

Впрочем, некоторые российские звезды отдыхают и в других местах. Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев выложил трогательное фото их подросшего сына. А Виктория Лопырева станцевала с подругами в самолете под новый хит Филиппа Киркорова «Ибица» — причем интернет-пользователи заподозрили, что это был девичник Виктории.