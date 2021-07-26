26 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица опубликовала кадры из своей поездки по горам в Сочи. Настя Ивлеева делится кадрами из путешествия по Калмыкии в рамках влога «Блогеры и дороги».

Анастасия Волочкова наслаждается ярким солнцем и загаром, демонстрируя фигуру в эффектном красном купальнике.

Агата Муцениеце поделилась видео, как ее дети проводят это лето.