26 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Ксения Бородина проводит время в Бодруме и опубликовала эффектный образ в белоснежной рубашке.
Саша Бортич опубликовала яркие кадры с выходных со своим сыном Александром.
Молодая мама Лиана Шульгина опубликовала эффектные селфи — несмотря на недавнее рождение дочери, выглядит она великолепно.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volochkova_art
Катерина Шпица опубликовала кадры из своей поездки по горам в Сочи. Настя Ивлеева делится кадрами из путешествия по Калмыкии в рамках влога «Блогеры и дороги».
Анастасия Волочкова наслаждается ярким солнцем и загаром, демонстрируя фигуру в эффектном красном купальнике.
Агата Муцениеце поделилась видео, как ее дети проводят это лето.
Оксана Самойлова поделилась прекрасным подарком для своей старшей дочери — сутки, проведенные только с родителями, без братика и сестер.
Валерия опубликовала кадр со своей маленькой внучкой Селин, которая, по словам певицы, стала настоящим центром притяжения для всей семьи.
Сергей Безруков забрал свою семью домой из роддома — и опубликовал радостное фото по дороге.
Светлана Бондарчук опубликовала солнечные кадры со своим возлюбленным на берегу моря.
Фото: Instagram Ксении Бородиной, Лианы Шульгиной, Катерины Шпицы, Агаты Муцениеце, Сергея Безрукова, Валерии, Светланы Бондарчук, Насти Ивлеевой, Саши Бортич, Оксаны Самойловой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!