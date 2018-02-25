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26 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

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Фото из Instagram МакSим
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Певица МакSим похвасталась романтичной прогулкой: «День всех влюбленных каждый день».

Яна Рудковская катается на лыжах в Куршевеле: «А сегодня уже минус 15. Так что утеплилась и каталась, завтра обещают до минус 25. АаааааУуууууФфффффф. P.S . Радует одно, народу совсем немного)».

Ксения Бородина поделилась фото из зала: «Качайтесь, ручки», — пояснила она.

Екатерина Волкова показала, как проводят время обитатели ее дома: «Наши вечера».

Сашу Project выписали из больницы.

Молодая мама Анна Курникова показала идеальную фигуру:

Николай Басков пожаловался на жизнь: «Ночной режим уже стал частью моей гастрольной жизни».

Зара рассказала о детских мечтах: «В детстве моей любимой героиней диснеевских мультиков была Русалочка. Я вместе с ней пела и хотела стать певицей. Если верить в свою мечту, идти за ней и при этом усердно работать над собой, они обязательно воплотятся в жизнь. Девочки, знайте, каждая из вас — принцесса. А ваши главные качества — это доброта, смелость, любознательность и, конечно, вера в себя и свои силы. Я предлагаю вам проследовать примеру ваших любимых Принцесс Disney, чтобы все вместе мы смогли осуществить наши мечты!»

Юля Барановская похвасталась сыном: «Арсений не выйдет из магазина, пока не убедится, что я и старшим что-то купила».

Кот Розы Сябитовой смотрел хоккей: «Вся семья болела за нашу сборную по хоккею. Кот Борис — главный болельщик. Смотрел матч до конца. Победа-а-а-а! Мы лучшие!»

Екатерина Андреева отправилась в долгожданный отпуск:

Ольга Шелест помянула отца: «"Когда меня не станет, я буду петь голосами / Моих детей и голосами их детей". Мой ум, моя честь, моя совесть — мой папа. Сегодня ему исполнилось бы 70. Навсегда в моем сердце».

Фото: instagram

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