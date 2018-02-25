26 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Певица МакSим похвасталась романтичной прогулкой: «День всех влюбленных каждый день».
Яна Рудковская катается на лыжах в Куршевеле: «А сегодня уже минус 15. Так что утеплилась и каталась, завтра обещают до минус 25. АаааааУуууууФфффффф. P.S . Радует одно, народу совсем немного)».
Ксения Бородина поделилась фото из зала: «Качайтесь, ручки», — пояснила она.
Екатерина Волкова показала, как проводят время обитатели ее дома: «Наши вечера».
Сашу Project выписали из больницы.
Молодая мама Анна Курникова показала идеальную фигуру:
Николай Басков пожаловался на жизнь: «Ночной режим уже стал частью моей гастрольной жизни».
Зара рассказала о детских мечтах: «В детстве моей любимой героиней диснеевских мультиков была Русалочка. Я вместе с ней пела и хотела стать певицей. Если верить в свою мечту, идти за ней и при этом усердно работать над собой, они обязательно воплотятся в жизнь. Девочки, знайте, каждая из вас — принцесса. А ваши главные качества — это доброта, смелость, любознательность и, конечно, вера в себя и свои силы. Я предлагаю вам проследовать примеру ваших любимых Принцесс Disney, чтобы все вместе мы смогли осуществить наши мечты!»
Юля Барановская похвасталась сыном: «Арсений не выйдет из магазина, пока не убедится, что я и старшим что-то купила».
Кот Розы Сябитовой смотрел хоккей: «Вся семья болела за нашу сборную по хоккею. Кот Борис — главный болельщик. Смотрел матч до конца. Победа-а-а-а! Мы лучшие!»
Екатерина Андреева отправилась в долгожданный отпуск:
Ольга Шелест помянула отца: «"Когда меня не станет, я буду петь голосами / Моих детей и голосами их детей". Мой ум, моя честь, моя совесть — мой папа. Сегодня ему исполнилось бы 70. Навсегда в моем сердце».
Фото: instagram