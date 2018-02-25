26 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Певица МакSим похвасталась романтичной прогулкой: «День всех влюбленных каждый день».

Яна Рудковская катается на лыжах в Куршевеле: «А сегодня уже минус 15. Так что утеплилась и каталась, завтра обещают до минус 25. АаааааУуууууФфффффф. P.S . Радует одно, народу совсем немного)».

Ксения Бородина поделилась фото из зала: «Качайтесь, ручки», — пояснила она.

Екатерина Волкова показала, как проводят время обитатели ее дома: «Наши вечера».

Сашу Project выписали из больницы.

Молодая мама Анна Курникова показала идеальную фигуру: