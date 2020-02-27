Мария Кожевникова показала грустное фото с заболевшим сыном и рассказала о ситуации в детской Тушинской больнице им. З.А. Башляевой: «Нет красивого ремонта, места не так много, но, главное, все чисто, белье нормальное, сотрудники стараются».Гвинет Пэлтроу показала фото в маске, в которой собралась совершить перелет в Париж: «Будьте бдительны. Не жмите руки. Мойте свои чаще».Юлия Топольницкая опубликовала короткое видео со съемок: «Ну приветики». Милла Йовович показала трогательное фото дочек: Анна Хилькевич тоже поделилась нежностью: «Мой счастливый выходной))) уж не знаю сколько у меня по жизни предназначений, но материнство — точно мое». Нюша опубликовала «мамский» пост: «Детские сады — это один из самых актуальных вопросов для нас с Симбой. Она уже, в принципе, готова к нему, так как уверенно стоит на ножках и получает домашнее обучение». Эмин Агаларов прокатился в американском метро: Алена Хмельницкая поделилась настроением: «Вот такая лав стори с солнцем у меня вчера случилась))) Решила оставить ее здесь) Апгрейдила, так сказать))) Солнце, музыка... классно же?))) Ловите мои лучики!!!» Екатерина Андреева удивила фотографией с вечеринки, на которой она запечатлена в гриме: «Кажется я не хуже Джонни Деппа выгляжу».Лена Темникова показала необычный макияж.Дарья Мороз выложила фото без косметики и в парике.Ани Лорак удивила поклонников экспериментами со стилем.Шакира нарядилась в стиле своих детей.Оксана Воеводина предстала перед подписчиками в строгом «английском» образе: «Последнюю неделю провела в Лондоне — давно я так хорошо не отдыхала, прилетела сюда одна, позже присоединилась подруга. Целыми днями гуляла по городу, ходила куда хочется, вспоминала, как приезжала в Англию в детстве изучать английский язык в летней школе, фотографировалась, смотрела детские садики, спала по 10 часов, ела что хотела и даже поправилась на 1,5 кг, наконец-то бабушка обрадуется... иногда нужно обнулиться, чтобы двигаться дальше».Инна Маликова примерила уютный костюм: «Ничто не украшает человека так, как его внутреннее счастье, перемешанное с ощущением нужности и важности для кого-то или чего-то конкретного».Светлана Бондарчук добавила яркие детали в романтический образ: «Мини и казаки forever».Дарья Повереннова показала фото с отдыха: «Никогда такого не было, и вот опять!..(Одна из моих любимых, ставшая уже крылатой, фраза Виктора Степановича Черномырдина.) И снова на борьбу с самой с собой».Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков похвастался: «Это была лучшая вечеринка моего ДР эва! Незабываемо». Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!