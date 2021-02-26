26 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/mariya_mironova_actress/
Агата Муцениеце показала кадр со съёмок «Голоса.Дети» и покорила всех своей улыбкой. Подписчики отметили, что такая комбинация на шоу – 100% успех.
Эффектные кадры с шоу «Маска» продемонстрировала Валерия – на мероприятии она появится в белом костюме с очень низким декольте, серебряных лодочках и розовым украшением на голове.
Мария Миронова впервые опубликовала совместное фото после смерти своей матери:
«Дорогие мои, Спасибо, Спасибо Вам огромное, за море любви и поддержки в эти ,пожалуй, самые скорбные дни моей жизни!!! Я реально ее ощущаю каждую секунду!!! Спасибо Огромное за добрую память моей мамы,за такое количество молитв и тёплых слов, сказанных в ее адрес, спасибо за ваши тысячи сообщений и комментариев!!! Спасибо ОГРОМНОЕ моему родному театру Ленком и лично Марку Борисовичу Варшаверу за такую огромную помощь в организации похорон»
Лиза Арзамасова показала новое фото из сундука по многочисленным просьбам подписчиков – актриса появилась в эффектном вязаном берете. Уютный винтажный образ очень понравился поклонникам.
Наталья Рудова делится архивным фото в эффектном белом мини-платье и жалуется на головную боль. Всех метеозависимых актриса успокаивает – весна уже близко.
Андрей Григорьев-Аполлонов заставил подписчиков поностальгировать и опубликовал фрагмент с концерта Иванушек в Питере.
Саша Савельева, как и Рудова, решила поднять настроение своим подписчикам и выложила фото, «заряженное на позитив» – селфи в ярком розовом свитере.
Юлия Ковальчук поделилась нежными совместным фото с мужем Алексеем Чумаковым – они празднует годовщину, 13 лет.
Юлия Барановская отлично проводит время на Мальдивах – и публикует эффектный кадр прямо с берега океана.
Ксения Алферова поделилась солнечным и теплым кадром с зимней прогулки из Подмосковья и передала привет своим поклонникам.
Анна Хилькевич показала забавные кадры и рассказала интересные факты о себе. Подписчики узнали, что на съёмках сериала «Универ» Анна переодевалась быстрее всех остальных актеров, и обладает прекрасными организаторскими способностями, которыми пользуется исключительно в семье.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото и видео: Instagram Анны Хилькевич, Валерии, Агаты Муцениеце, Ксении Алферовой, Юлии Ковальчук, Юлии Барановской, Натальи Рудовой, Андрея Григорьева-Аполлонова, Лизы Арзамасовой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!