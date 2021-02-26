26 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Агата Муцениеце показала кадр со съёмок «Голоса.Дети» и покорила всех своей улыбкой. Подписчики отметили, что такая комбинация на шоу – 100% успех.

Эффектные кадры с шоу «Маска» продемонстрировала Валерия – на мероприятии она появится в белом костюме с очень низким декольте, серебряных лодочках и розовым украшением на голове.

Мария Миронова впервые опубликовала совместное фото после смерти своей матери:

«Дорогие мои, Спасибо, Спасибо Вам огромное, за море любви и поддержки в эти ,пожалуй, самые скорбные дни моей жизни!!! Я реально ее ощущаю каждую секунду!!! Спасибо Огромное за добрую память моей мамы,за такое количество молитв и тёплых слов, сказанных в ее адрес, спасибо за ваши тысячи сообщений и комментариев!!! Спасибо ОГРОМНОЕ моему родному театру Ленком и лично Марку Борисовичу Варшаверу за такую огромную помощь в организации похорон»

Лиза Арзамасова показала новое фото из сундука по многочисленным просьбам подписчиков – актриса появилась в эффектном вязаном берете. Уютный винтажный образ очень понравился поклонникам.

Наталья Рудова делится архивным фото в эффектном белом мини-платье и жалуется на головную боль. Всех метеозависимых актриса успокаивает – весна уже близко.

Андрей Григорьев-Аполлонов заставил подписчиков поностальгировать и опубликовал фрагмент с концерта Иванушек в Питере.