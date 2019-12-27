26 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Известная журналистка Маргарита Симоньян показала красивое фото с любимым: «Президентский Новогодний прием в Большом театре», — пояснила она.
Алена Хмельницкая заражает спортом: «Вы будете смеяться, но последняя в этом году тренировка будет у меня 31.12».
Лена Перминова показала фото дочери и поделилась настроением. Джери Холлиуэлл тоже проводит рождественские каникулы с семьей. Дженнифер Энистон показала детское фото с отцом.
Ирина Пегова показала фото в костюме школьницы. Рената Литвинова показала, как носить косынку.
«По Новогоднему везде! Цветы, подарки, елки, свечи, игрушки... сюда не приходите, наверное все куплю все сама», — поделилась настроением Марина Газманова.
Дмитрй Шепелев рассказал о вере в чудо:
Александр Олешко похвастался новй ступенью в карьере: «Это конечно нескромно. И безусловно все что я делаю и то чем живу, продиктовано не желанием получать ордена, медали и почетные знаки. Но есть награды, которые особенно дороги моему сердцу! Мог ли мальчик из Кишинева, влюбленный в цирк, думать о том что его усердия рассказать всем о самом удивительном искусстве, будут отмечены цирковыми наградами?»
Роман Костомаров перевоплотился в сказочного персонажа Брунгильду из «Волшебника страны ОЗ».
Ксения Алферова не теряет оптимизма и ждет зимней погоды в Москве: «Новый год, приходи уже скорее, а то сил совсем не осталось!)))»
Фото и видео: instagram
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