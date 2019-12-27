26 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Александр Олешко похвастался новй ступенью в карьере: «Это конечно нескромно. И безусловно все что я делаю и то чем живу, продиктовано не желанием получать ордена, медали и почетные знаки. Но есть награды, которые особенно дороги моему сердцу! Мог ли мальчик из Кишинева, влюбленный в цирк, думать о том что его усердия рассказать всем о самом удивительном искусстве, будут отмечены цирковыми наградами?»

Роман Костомаров перевоплотился в сказочного персонажа Брунгильду из «Волшебника страны ОЗ».

Ксения Алферова не теряет оптимизма и ждет зимней погоды в Москве: «Новый год, приходи уже скорее, а то сил совсем не осталось!)))»