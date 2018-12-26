26 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Семенович и Анфиса Чехова рассказали о связанных с полетами неприятностях.

«Я в шоке от себя. Приехала в аэропорт и поняла, что забыла дома паспорт, это впервые за 15 лет моей профессии. Сколько я налетала за это время, где только не была и не разу не забывала паспорт. Могла забыть концертные туфли или что-то из личных принадлежностей, но паспорт — никогда. Сначала меня обдала волна кипятка, потом начался какой-то приступ страха, который сменился злостью на мою бестолковость, потом я взяла себя в руки и начала быстро соображать как мне сегодня попасть в Уфу. Слава Богу есть еще один вылет в 14.00, водитель поехал за паспортом, а я сижу в аэропорту и размышляю для чего мне эта ситуация», — рассказала Анна.

«Я смеюсь потому что... мой багаж опять не прилетел. Я уже сбилась со счета сколько раз мой багаж в этом году не прилетал вместе со мной. Можно считать этот год — годом потерянного Багажа! Ну, может, следующий год будет "Годом найденого счастья"?», — поделилась Анфиса.

Андрей Малахов показал детское фото: «Вот так я встречал Новый 1979 год))) Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе в фильма "Гусарская баллада" и Андрея Миронова... Елка в детском саду "Воробышек" с участием @djgrooverussia)) Теперь главный вопрос: какой костюм выбрать 40 лет спустя?»

Сергей Лазарев с мамой посетил концерт Филиппа Киркорова. А Эвелина Бледанс с сыном — в большой театр: «Наш первый с Семой балет, и какой?! Лучший в мире! На лучшей в мире балетной сцене! Восторг! Сказка! Праздник!»

Сергей Безруков поделился хорошими новостями: «Дорогие мои, Хоррошие! Актер года по результатам ВЦИОМ... Спасибо всем вам за ДОВЕРИЕ ко мне! Этот пост для вас! Искренне желаю вам всем здоровья,счастья и удачи в новом году... Работы у меня в 2019 будет не меньше, постараюсь еще вас порадовать работами и в театре, и в кино, и на телевидении! Покой мне только снится) Не забываю и о семье! Работаем по всем фронтам!»

Елена Исинбаева показала фото с прогулки: «Ааааа, меня услышали! Снеееееег!!! Сыночек в восторга, как и его мама».

Анастасия Волочкова показала романтическое фото с новым мужчиной: «Это такая радость — находиться в объятиях любимого человека. Засыпать и просыпаться в них так трепетно.. Они согревают в любые морозы. И утешают в минуты грусти. В таких объятиях всегда уютно и спокойно. Поверьте, это такая ценность! У кого она есть, берегите. Вот и я берегу в моем сердце и душе...»

Дженнифер Лопес поделилась рождественскими фотографиями: