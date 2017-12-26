О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Сегодня Юлия Высоцкая пряталась от непогоды: «МЧС обещает снегопад и гололёд, порывы ветра до 17 метров в секунду... поэтому заряжаемся терпением и спокойствием дома». Равшана Куркова показала, как она выглядит по утрам — без макияжа и укладки. Дима Билан примерил папаху.

Сергей Жуков посвятил жене нежные слова: «Знай, что среди всех снежных просторов, среди всех дремучих лесов и высоких гор, ты мой самый яркий и теплый лучик света) Знаю, что сейчас конец года и ты держишься из последних сил, тебе сейчас нелегко, но ты постоянно поражаешь меня своей целеустремленностью и любовью к тому, что ты делаешь, к нашей семье, ко мне... И в этот зимний день я просто хочу, чтобы ты улыбнулась и знала, что твой солнечный мальчик всегда рядом)».

Тина Канделаки рассказала о надежде державы: «Россия- женская страна. Причём, наши женщины одни из самых сильных женщин в мире. Мы рожаем детей, работаем, давно уже рассчитываем во многих вопросах исключительно на себя и только мужчины ещё верят, что в России женщине президентом не быть. Быть! Ещё как быть! Дайте этим девчонкам подрасти и конкуренция неизбежна! #Юнармия».

Ксения Собчак открыла московский штаб: «Сегодня мы открыли наш 51-й, Московский штаб! Огромная работа была проведена моей командой, чтобы создать такую большую сеть! Спасибо всем, кто помог создать мощную региональную поддержку! Наша кампания будет именно Всероссийской, а не только столичной! Именно поэтому последний штаб, где мы будем принимать подписи со всей страны, а не только городские, мы открыли в Москве, а не наоборот!»

Дети Дмитрия Диброва показали, как нужно встречать год Собаки: