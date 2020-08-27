passion.ru

26 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото из Instagram Оксаны Самойловой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Жена рэпера Джигана показала нежное фото с подросшей дочкой: «Вечный вопрос для мам девочек: гимнастика или танцы?)) Ариела в этом году не хочет ходить на гимнастику и просто бредит современными танцами))) Я пока думаю настаивать на гимнастике или нет))) С учетом того что какими-то нереальными гимнастическими данными мы не обладаем, связывать свою жизнь со спортом тоже в планы не входит)) И вроде как жалко бросать)) Столько отходили уже))) Но и насильно заставлять тоже не хочется. Совмещать точно не получится... а танцы она прямо мечтает))) Она же и дома танцует у меня 24/7))) Короче я в замешательстве».

Анна Хилькевич показала очаровашку-дочь:

Ирина Млодик в восторге от куклы, которую подарили ее малышкам:

Инна Михайлова похвасталась фотографией с отдыха: «#михайlovefamily #отдых #семья #любовь».

Дмитрий Дибров шутит под фото с «провала»: «Мсье-дам, мы не ели шесть дней».

Нонна Гришаева наслаждается деликатесами: «Одесса в деталях)) #мояодесса #ялюблюморе».

Любовь Толкалина покоряет новые высоты: «Реальная живая фантастика! дельтаплан!!!»

Ксения Алферова похвасталась добычей: «И зонтика не нужно!!!!))) #улов #лето #август #грибы #люблюгрибы».

Екатерина Волкова удивила необычным питомцем.

Ирина Пегова похвасталась: «Ура смена закончилась пораньше , успела даже на массаж!»

Потап поделился нежностью: «На свидании с женой @kamenskux #love».

Алсу - похвасталась загаром: «Даже не верится... #sunkissed».

Фото и видео: Instagram /@samoylovaoxana /@inamikhaylova /@dibrovdmitry /@grishaevanonna /@tolkalinaliuba /@ksenialferova /@ volkovawolka /@pegovairina /@realpotap /@alsou_a /@annakhilkevich /@emmanuil_vitorgan

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!