26 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Жена рэпера Джигана показала нежное фото с подросшей дочкой: «Вечный вопрос для мам девочек: гимнастика или танцы?)) Ариела в этом году не хочет ходить на гимнастику и просто бредит современными танцами))) Я пока думаю настаивать на гимнастике или нет))) С учетом того что какими-то нереальными гимнастическими данными мы не обладаем, связывать свою жизнь со спортом тоже в планы не входит)) И вроде как жалко бросать)) Столько отходили уже))) Но и насильно заставлять тоже не хочется. Совмещать точно не получится... а танцы она прямо мечтает))) Она же и дома танцует у меня 24/7))) Короче я в замешательстве».

Анна Хилькевич показала очаровашку-дочь: