26 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Жена рэпера Джигана показала нежное фото с подросшей дочкой: «Вечный вопрос для мам девочек: гимнастика или танцы?)) Ариела в этом году не хочет ходить на гимнастику и просто бредит современными танцами))) Я пока думаю настаивать на гимнастике или нет))) С учетом того что какими-то нереальными гимнастическими данными мы не обладаем, связывать свою жизнь со спортом тоже в планы не входит)) И вроде как жалко бросать)) Столько отходили уже))) Но и насильно заставлять тоже не хочется. Совмещать точно не получится... а танцы она прямо мечтает))) Она же и дома танцует у меня 24/7))) Короче я в замешательстве».
Анна Хилькевич показала очаровашку-дочь:
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Знакомтесь)) это Маня) несколько дней назад ей исполнилось 2 года😌 она ужасно милая, добрая, старательная и послушная. После первой дочки Ариаши -эта подарок))) потому что если бы и Машенька получилась бы такая же по характеру как Арианна, я бы с ума сошла 🤯😂 ну, и на этом эксперименты с детьми были бы окончены☺️😝🤷🏼♀️
Ирина Млодик в восторге от куклы, которую подарили ее малышкам:
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Наши Киевские друзья подарили Этель говорящую куклу. Кукла непростая, умеет моргать, плакать, шевелит руками и ногами и к тому же говорит на английском! Это первая кукла, к которой Этель проявила интерес, до этого любимыми игрушками были только машинки, как она их называет Бибики. ⠀ #ЭтельВиторган #кукла
Инна Михайлова похвасталась фотографией с отдыха: «#михайlovefamily #отдых #семья #любовь».
Дмитрий Дибров шутит под фото с «провала»: «Мсье-дам, мы не ели шесть дней».
Нонна Гришаева наслаждается деликатесами: «Одесса в деталях)) #мояодесса #ялюблюморе».
Любовь Толкалина покоряет новые высоты: «Реальная живая фантастика! дельтаплан!!!»
Ксения Алферова похвасталась добычей: «И зонтика не нужно!!!!))) #улов #лето #август #грибы #люблюгрибы».
Екатерина Волкова удивила необычным питомцем.
Ирина Пегова похвасталась: «Ура смена закончилась пораньше , успела даже на массаж!»
Потап поделился нежностью: «На свидании с женой @kamenskux #love».
Алсу - похвасталась загаром: «Даже не верится... #sunkissed».
Фото и видео: Instagram /@samoylovaoxana /@inamikhaylova /@dibrovdmitry /@grishaevanonna /@tolkalinaliuba /@ksenialferova /@ volkovawolka /@pegovairina /@realpotap /@alsou_a /@annakhilkevich /@emmanuil_vitorgan
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