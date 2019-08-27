26 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Варнава и Сергей Лазарев сделали совместное селфи: «КатИ! Вернулись в Сочи...», — написал музыкант.
Наталья Подольская рассказала о дружбе с другим звездным семейством : «Мои любимые родные. Они нас прозвали Тусики или Преснячки, а они для нас Агутинки».
Валерий Меладзе посетовал на невнимание к себе несостоявшейся поклонницы: «Корова-бездушное животное. Никаких эмоций. Они не смотрят телевизор!»
«Кто ходит утром и пешком, тот поступает мудро))) А свежий воздух улучшает настроение и насыщает организм кислородом! Последняя неделя уходящего лета. Наслаждаемся», — поделилась секретом бодрости Татьяна Навка.
Недавно ставшая мамой парализованная спортсменка Марина Чаадаева показала нежное фото дочки: «Привет! Я — Милитина, и мне 17 дней».
Мария Погребняк собралась за дочками:
«Мой цвет 💙 (второй после черного, конечно же)», — показала новон фото Анастасия Решетова.
Дарья Мороз радуется за дочь: «Пока мама на гастролях, эта загорелая дЭушка пошла уже в 4-й класс».
Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения:
Юлия Высоцкая показала спортивное фото с мужем: «На старт! Внимание! Марш!»
Нонна Гришаева наслаждается отдыхом в Каннах: «Я в корне не согласна с моей героиней из спектакля "На высоких каблуках" (кто видел, тот поймет...)».
Лена Летучая с мужем прощаются с Сочи: «Спасибо, нам было хорошо у вас».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!