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26 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Варнава и Сергей Лазарев сделали совместное селфи: «КатИ! Вернулись в Сочи...», — написал музыкант.

Наталья Подольская рассказала о дружбе с другим звездным семейством : «Мои любимые родные. Они нас прозвали Тусики или Преснячки, а они для нас Агутинки».

Валерий Меладзе посетовал на невнимание к себе несостоявшейся поклонницы: «Корова-бездушное животное. Никаких эмоций. Они не смотрят телевизор!»

«Кто ходит утром и пешком, тот поступает мудро))) А свежий воздух улучшает настроение и насыщает организм кислородом! Последняя неделя уходящего лета. Наслаждаемся», — поделилась секретом бодрости Татьяна Навка.

Недавно ставшая мамой парализованная спортсменка Марина Чаадаева показала нежное фото дочки: «Привет! Я — Милитина, и мне 17 дней».

Мария Погребняк собралась за дочками:

«Мой цвет 💙 (второй после черного, конечно же)», — показала новон фото Анастасия Решетова.

Дарья Мороз радуется за дочь: «Пока мама на гастролях, эта загорелая дЭушка пошла уже в 4-й класс».

Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения:

Юлия Высоцкая показала спортивное фото с мужем: «На старт! Внимание! Марш!»

Нонна Гришаева наслаждается отдыхом в Каннах: «Я в корне не согласна с моей героиней из спектакля "На высоких каблуках" (кто видел, тот поймет...)».

Лена Летучая с мужем прощаются с Сочи: «Спасибо, нам было хорошо у вас».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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