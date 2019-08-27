26 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Варнава и Сергей Лазарев сделали совместное селфи: «КатИ! Вернулись в Сочи...», — написал музыкант.

Наталья Подольская рассказала о дружбе с другим звездным семейством : «Мои любимые родные. Они нас прозвали Тусики или Преснячки, а они для нас Агутинки».

Валерий Меладзе посетовал на невнимание к себе несостоявшейся поклонницы: «Корова-бездушное животное. Никаких эмоций. Они не смотрят телевизор!»