26 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Гагарина решила откровенно поговорить с подписчиками на тему выстраивания личных границ. В качестве шуточного примера такой серьезной темы, она привела случай с дочкой: Мия, со свойственной ей детской непосредственностью, подошла к моей подруге, которая приехала в гости и сидела со мной на веранде уже несколько часов (нас хлебом не корми, дай поболтать) и спрашивает: "А ты останешься?". "Нет, а что?". Мия (по-хозяйски, самым деловым тоном на свете): "А что тогда так долго сидишь?"», — в конце певица объяснила, что ее подруга уже давно член семьи, но пример получился наглядным и для многих поучительным.