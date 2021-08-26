26 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Не успело лето подойти к концу, как многие звезды уже задумались о серьезных вещах — кто-то прощается со звездными коллегами в Сочи и возвращается к работе, а кто-то, решил поделиться своими переживаниями на предмет эмоционального выгорания и личных границ. Но есть еще те немногие, кому удалось «отвоевать» пару теплых деньков у природы и остались на экзотических курортах.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @olesya_sudzilovskaya
Глюкоза не перестает восхищать поклонников своими внешними данными — мама двух взрослых дочерей с удовольствием позирует в купальнике и получает массу восторженных комплиментов.
Чудная дочь Риты Дакоты и Влада Соколовского, заслуженно попадает сегодня в рубрику «устами младенца»: «Мы с бабушкой решили чуть-чуть погрустить и послушать тишину», — поделилась своим насыщенным на эмоции днем, 3-летняя Мия.
Всегда такая радужная и позитивная Наталья Подольская, совсем не расстраивается наступлению осени. А, наоборот, видит в этом много плюсов: «Осенью начинается новый сезон в работе. Новые проекты, новые люди. Осень всегда непредсказуема. Интересно, что же будет дальше», — написала она.
У Анны Седоковой не такой положительный настрой, певица сейчас переживает непростые времена: «Поменяв несколько городов и стран за последний месяц, отпустив старшую дочку учиться в другой стране и младшую там же, я чувствую невероятную пустоту. Знаю, что так лучше. Знаю, что пора. Но пустота-то есть. И ее не заполнишь даже любимым любимым или любимым делом», — честно рассказала звезда в своем Instagram. Но, как и у Натальи Подольской, на осень у Анны большие рабочие планы.
Полина Гагарина решила откровенно поговорить с подписчиками на тему выстраивания личных границ. В качестве шуточного примера такой серьезной темы, она привела случай с дочкой: Мия, со свойственной ей детской непосредственностью, подошла к моей подруге, которая приехала в гости и сидела со мной на веранде уже несколько часов (нас хлебом не корми, дай поболтать) и спрашивает: "А ты останешься?". "Нет, а что?". Мия (по-хозяйски, самым деловым тоном на свете): "А что тогда так долго сидишь?"», — в конце певица объяснила, что ее подруга уже давно член семьи, но пример получился наглядным и для многих поучительным.
И осенью, и летом, искренне наслаждаться жизнью так, как Джиган, умеют немногие. Сегодня, отец четверых детей, показал в Греции мастер-класс по катанию на доске. За достижениями мужа пристально следила супруга, Оксана Самойлова, чтобы он не забыл, случайно, про ужин в ресторане.
Завтра будет новый день, а у звезд появятся новые возможности нас удивить, ведь как писал Фрэнсис Скотт Фицджеральд: «С первым осенним холодком жизнь начнется сначала».
Фото и видео: Instagram
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