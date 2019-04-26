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26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram мужа Полины Гагариной

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская поделилась архивной фотографией: «Просто мотала фото в телефоне и решила, на какой остановится, ту и выложу ))) бабушка Лена, дедушка Вова и Тема. Тут ему месяца 4-5».

Криштиану Роналду показал милое фото с детьми.

Анфиса Чехова тоже показала нежное фото с сыном.

Муж и сын Полины Гагариной поздравили маму с днем рождения дочери.

Анна Нетребко показала талантливого отца: «Папа жжет».

Ани Лорак и Филипп Киркоров снова встретились с Сергеем Лазаревым.

Максим Галкин обрадовал поклонников:

Катерина Шпица радуется весне в Перми.Виктория Дайнеко показала «неприличное» фото: «Не возможно описать моего стыда в этот момент. Зато посмеялись от души».

Елена Корикова — слегка обновила образ: «Весна, девчонки».

Алена Водонаева намекнула на то, что больше не одинока: «Ребята, давайте так. Я вижу, как под каждым моим постом ( !!! ) задаются темой моей личной жизни и ждут, когда я прокомментирую слухи и разговоры ... Я прокомментирую. Чуть чуть попозже. Вы со мной, кто-то уже очень много лет, поэтому даю слово, не проигнорирую. Я же вас люблю».

Сергей Безруков шутит: «Когда в ресторане есть конкретное место))))) И сразу все понятно)))) Всем доброго завтрака, хорошего настроения и хорошего дня, Дорогие мои,Хоррошие!!! P.S. Гастроли, отдых потом, работа)»

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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