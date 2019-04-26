26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица радуется весне в Перми.Виктория Дайнеко показала «неприличное» фото: «Не возможно описать моего стыда в этот момент. Зато посмеялись от души».

Елена Корикова — слегка обновила образ: «Весна, девчонки».

Алена Водонаева намекнула на то, что больше не одинока: «Ребята, давайте так. Я вижу, как под каждым моим постом ( !!! ) задаются темой моей личной жизни и ждут, когда я прокомментирую слухи и разговоры ... Я прокомментирую. Чуть чуть попозже. Вы со мной, кто-то уже очень много лет, поэтому даю слово, не проигнорирую. Я же вас люблю».

Сергей Безруков шутит: «Когда в ресторане есть конкретное место))))) И сразу все понятно)))) Всем доброго завтрака, хорошего настроения и хорошего дня, Дорогие мои,Хоррошие!!! P.S. Гастроли, отдых потом, работа)»