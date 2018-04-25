26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тина Канделаки озвучила список книг на майские праздники: Уверенно шагаю навстречу выходным и праздникам. Из интересного беру с собой почитать: «Будь здоров, школяр», «Свидание с Бонапартом» и «Глоток свободы» Окуджавы, «Время больших ожиданий» Паустовского, «Анна Каренина» Толстого».

А отпуск супругов Елены Кулецкой и Стаса Романовского уже закончился: «Батарейка заряжена на 100%! Пора домой зацеловывать нашу Бусю. Все-таки 1 + 1 хорошо. А когда 1 + 1 = 3 это прекрасно! Это мы вам, как 3.5 говорим».

Юлия Снигирь занялась фитнесом к сезону бикини. А и без того худая Кортни Кардашьян призналась, что села на специальную диету: