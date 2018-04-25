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26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Альбина Джанабаева пожелала всем хорошего настроения: «Привет дорогие!!! Сегодня в Москве дождь, а хочется яркости и солнца!!! Поэтому всем отличного настроения), и все цветы мира».

Пинк поделилась милой запиской от своего коллеги Джона Бон Джови:

Виктория Бекхэм тоже получила записку, но от своей дочки Харпер:

Тина Канделаки озвучила список книг на майские праздники: Уверенно шагаю навстречу выходным и праздникам. Из интересного беру с собой почитать: «Будь здоров, школяр», «Свидание с Бонапартом» и «Глоток свободы» Окуджавы, «Время больших ожиданий» Паустовского, «Анна Каренина» Толстого».

А отпуск супругов Елены Кулецкой и Стаса Романовского уже закончился: «Батарейка заряжена на 100%! Пора домой зацеловывать нашу Бусю. Все-таки 1 + 1 хорошо. А когда 1 + 1 = 3 это прекрасно! Это мы вам, как 3.5 говорим».

Юлия Снигирь занялась фитнесом к сезону бикини. А и без того худая Кортни Кардашьян призналась, что села на специальную диету:

Шэрон Стоун заявила, что ей очень лестно, что журнал People признал ее «Легендой» в специальном номере, названном «Самые красивые женщины».

Полина Диброва сообщила, что сегодня в ее семье двойной праздник: «Ровно 9 лет назад в солнечный весенний день мы с Димой венчались. Ровно 4 года назад в солнечный весенний день мы крестили в Храме Перхушково нашего Федю».

Симона Юнусова показала, как ловко ее внучка Алиса умеет включать микроволновку, чтобы приготовить в ней плавленый сыр:

При всей моей внешней непоколебимости, я как истинный Скорпион, очень нервная. Когда болели мои мальчишки, я всю ночь прислушивалась к их дыханию, но перед близкими « держала лицо», никого не подпускала и всех успокаивала))) К чему это привело? К тому, что я со всем справлялась сама, мне необходимо было дойти до сути вещей, понимать чем кормить, как лечить... Все не выраженные эмоции завязались узлами на моей спине. Когда болеет Алиса, морально легче быть постоянно рядом, каждый час ночью проверять её головку и полагаться только на себя. Сейчас у нас третья волна гриппа с очень высокой температурой и впервые я не забрала малышку к себе. Сейчас расскажу почему... С возрастом учишься обращать внимание на « звоночки». Боли в спине говорят о чрезмерных эмоциональных нагрузках. Постоянный насморк-подавление этих самых эмоций. Я вообще человек, который никогда не повышает голос... В психологии есть термин-психосоматика и это очень интересная вещь. Ко мне зашёл сын, мы поговорили, он уехал и через час у меня прямо на глазах начал развиваться гнойный отит... Оценив ситуацию я поняла, что очень не хотела слышать то,что он мне сказал. Нет, ничего страшного сказано не было, просто я очень эмоционально отреагировала внутри... Уверена, что он бы очень удивился, если бы узнал истинную причину))) У меня стало падать зрение, конечно вы скажете- возраст и будете правы, но... я ревную Алису к няне, к тому, что она её целует и обнимает... Мои глаза отказываются видеть естественные и очевидные вещи... Я вообще не идеальная ни разу! Учусь отпускать, расслабляться и делегировать полномочия. Мне очень трудно, я привыкла быть незаменимой, но жизнь учит совсем другому- смирению... #мысливслух🤔

Публикация от simona280 (@simona280)

А Кети Топурия выложила забавное видео, на котором ее дочка Оливия читает маленькое стихотворение про ежика в честь дня рождения своего папы Льва Гейхмана:

Papa happy b day ya ochen tebya lublu❤️ @lev__lev

Публикация от 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

Фото: Instagram

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