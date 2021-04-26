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26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Наталья Подольская с мужем и сыном

Фото: @nataliapodolskaya

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Павел Прилучный пришел на шоу к Федору Бондарчуку, поговорить о фильме «Девятаев» – в своем блоге актер публикует совместное фото с ведущим.

Валерия делится кадром с вечеринки у Игоря Николаева – в центре кадра на фото Алла Пугачева, окруженная другими звездами.

Наталья Подольская продолжает делиться теплыми снимками из отпуска с мужем и сыном.

Максим Галкин поздравляет с днем рождения свою дочь Елизавету – и делится архивным фото, на котором Лиза совсем малышка. В блоге Валерия Меладзе тоже детские ручки – музыкант снова наслаждается ролью отца и нянчится с маленькой дочерью.

Эвелина Бледанс захотела перемен и показала новую стильную стрижку – актриса примерила челку.

Яна Рудковская поделилась новым фото из отпуска, и показала «лучшего партнера по снорклингу» – своего сына Сашу Плющенко. А вот Плющенко-старший, как утверждает его жена, боится акул.

Андрей Григорьев-Аполлонов тоже поделился фото со своим наследником, признавшись, что очень скучает по нему и ждет на каникулы.

Певица Жасмин решила познакомить поклонников с родственниками – в ее Instagram появилась ее любимая бабушка.

Звезды «Дома-2» тоже не забыли опубликовать новые посты. Алена Водонаева похвасталась, как провалялась на кровати неделю, а ее пресс вдруг без проблем вернулся к ней. А Ксения Бородина затронула «остросоциальный» вопрос – почему содержанкам в последнее время не удается разводить мужчин на деньги.

Певица Инна Маликова опубликовала фото с сыном Дмитрием и похвасталась его достижениями – молодой человек представил собственное приложение.

Сергей Жуков поделился трогательными семейными фото и задал поклонникам вопрос, который волнует, пожалуй, каждого родителя – на кого больше похожи дети, на него или на маму.

Анастасия Волочкова делится настроением и фото со своим домашним любимцем.

«Грущу немного», – написала Анастасия.

Лиза Арзамасова испробовала новый транспорт – прокатилась в Ялте на электросамокате и осталась в восторге. Ярким фото и впечатлениями актриса поделилась в своем блоге.

Фото: Instagram Павла Прилучного, Валерии, Натальи Подольской, Валерия Меладзе, Максима Галкина, Эвелины Бледанс, Яны Рудковской, Ксении Бородиной, Алены Водонаевой, Анастасии Волочковой, Лизы Арзамасовой, Инны Маликовой, Сергея Жукова

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