26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Рудковская поделилась новым фото из отпуска, и показала «лучшего партнера по снорклингу» – своего сына Сашу Плющенко. А вот Плющенко-старший, как утверждает его жена, боится акул.

Андрей Григорьев-Аполлонов тоже поделился фото со своим наследником, признавшись, что очень скучает по нему и ждет на каникулы.

Певица Жасмин решила познакомить поклонников с родственниками – в ее Instagram появилась ее любимая бабушка.

Звезды «Дома-2» тоже не забыли опубликовать новые посты. Алена Водонаева похвасталась, как провалялась на кровати неделю, а ее пресс вдруг без проблем вернулся к ней. А Ксения Бородина затронула «остросоциальный» вопрос – почему содержанкам в последнее время не удается разводить мужчин на деньги.

Певица Инна Маликова опубликовала фото с сыном Дмитрием и похвасталась его достижениями – молодой человек представил собственное приложение.

Сергей Жуков поделился трогательными семейными фото и задал поклонникам вопрос, который волнует, пожалуй, каждого родителя – на кого больше похожи дети, на него или на маму.

Анастасия Волочкова делится настроением и фото со своим домашним любимцем.

«Грущу немного», – написала Анастасия.

Лиза Арзамасова испробовала новый транспорт – прокатилась в Ялте на электросамокате и осталась в восторге. Ярким фото и впечатлениями актриса поделилась в своем блоге.