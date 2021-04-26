26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @nataliapodolskaya
Павел Прилучный пришел на шоу к Федору Бондарчуку, поговорить о фильме «Девятаев» – в своем блоге актер публикует совместное фото с ведущим.
Валерия делится кадром с вечеринки у Игоря Николаева – в центре кадра на фото Алла Пугачева, окруженная другими звездами.
Наталья Подольская продолжает делиться теплыми снимками из отпуска с мужем и сыном.
Максим Галкин поздравляет с днем рождения свою дочь Елизавету – и делится архивным фото, на котором Лиза совсем малышка. В блоге Валерия Меладзе тоже детские ручки – музыкант снова наслаждается ролью отца и нянчится с маленькой дочерью.
Эвелина Бледанс захотела перемен и показала новую стильную стрижку – актриса примерила челку.
Яна Рудковская поделилась новым фото из отпуска, и показала «лучшего партнера по снорклингу» – своего сына Сашу Плющенко. А вот Плющенко-старший, как утверждает его жена, боится акул.
Андрей Григорьев-Аполлонов тоже поделился фото со своим наследником, признавшись, что очень скучает по нему и ждет на каникулы.
Певица Жасмин решила познакомить поклонников с родственниками – в ее Instagram появилась ее любимая бабушка.
Звезды «Дома-2» тоже не забыли опубликовать новые посты. Алена Водонаева похвасталась, как провалялась на кровати неделю, а ее пресс вдруг без проблем вернулся к ней. А Ксения Бородина затронула «остросоциальный» вопрос – почему содержанкам в последнее время не удается разводить мужчин на деньги.
Певица Инна Маликова опубликовала фото с сыном Дмитрием и похвасталась его достижениями – молодой человек представил собственное приложение.
Сергей Жуков поделился трогательными семейными фото и задал поклонникам вопрос, который волнует, пожалуй, каждого родителя – на кого больше похожи дети, на него или на маму.
Анастасия Волочкова делится настроением и фото со своим домашним любимцем.
«Грущу немного», – написала Анастасия.
Лиза Арзамасова испробовала новый транспорт – прокатилась в Ялте на электросамокате и осталась в восторге. Ярким фото и впечатлениями актриса поделилась в своем блоге.
Фото: Instagram Павла Прилучного, Валерии, Натальи Подольской, Валерия Меладзе, Максима Галкина, Эвелины Бледанс, Яны Рудковской, Ксении Бородиной, Алены Водонаевой, Анастасии Волочковой, Лизы Арзамасовой, Инны Маликовой, Сергея Жукова
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