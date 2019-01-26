26-27 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Кожевникова нежно поздравила мужа с днем рождения: «С днём рождения^ любимый, единственный, лучший, добрый, сильный, щедрый, ответственный, честный... я могу продолжать долго. Я люблю твою душу, я влюблена в твои поступки и обожаю твой юмор и улыбку, без которой не мыслю просыпаться по утрам! Ты мой джекпот!!! С днём рождения муж!!! Все остальное скажу на ушко…».
С днём рождения любимый, единственный, лучший, добрый, сильный, щедрый, ответственный, честный... я могу продолжать долго. Я люблю твою душу, я влюблена в твои поступки и обожаю твой юмор и улыбку, без которой не мыслю просыпаться по утрам! Ты мой джекпот!!! С днём рождения муж!!! Все остальное скажу на ушко... #СднемРождения
Ольга Серябкина рассказала о последнем выступлении группы Serebro в старом составе: «Сегодня последний раз мы вышли вместе. Мне кажется, я даже ни разу не выдохнула во время треков, чтобы задержать момент. Я, честно, не верю... сколько бы слов уже ни говорила и сколько бы мы ни обсуждали это. Мне кажется, что, чем больше я говорю об этом, тем дольше не теряю это. Моё SEREBRO и моя жизнь. И это чистая правда... Ни на минуту я никогда не забывала, что я - серебро и не забуду... уверена, у девчонок также. Кем мы бы ни были... Кошки. Сестры. Триединство и серебряная кровь. И это все мы. Я пережила все стадии в группе и могу сказать, что все начиналось с музыки. До тех пор пока существует музыка и любовь будет всё... в моей голове сейчас так много мыслей и слов, что тяжело собрать. Я сейчас реально как будто распадаюсь на молекулы и собираюсь заново. Не знаю, как я буду без вас. Но я точно отдам все, что у меня есть на миллион процентов... главное одно. FOREVER SEREBRO. FOREVER MOLLY. Навсегда!!!! Я вас очень люблю. Вы моя семья навсегда. Пишу и реву. Хотя на сцене мы себе не смогли позволить этого. Но после ком просто до такой степени накатил, что мы закрылись в гримерке и не могли взять себя в руки. Хотя сегодня нельзя сдерживаться. Никому... поэтому пишите тут, все, что думаете... вспоминайте все вместе со мной... я вас люблю. А ещё сегодня я выступала одна ... но об этом чуть позже... люблю вас до неба. Выше неба... вы - космос».
Полина Гагарина открывает Китай, Николай Басков сфотографировался на Манхэттене, а Нюша показала «рабочее» селфи из студии звукозаписи. Ксения Бородина поделилась воспоминаниями о бабушкиной деревне.
Летом у бабушки в деревне это всегда: 1. «Скотину гонят» 🤣 вы помните как только вы это слышите, тут же выбегаете на дорогу. Идёт стадо коров и овец и вы забираете своих, у нас никогда не было ни тех ни других, но я выбегала) 2. « Автолавка едет» это тоже был призыв к тому, что тебе не надо ехать в город или в село , которое находится рядом, ты идёшь к остановке и там тебя ждёт Машина с продуктами, ты идёшь вместе с бабушкой, чтобы тебе достались конфеты)) ну или на крайняк печенье). 3. « Горох пошли собирать». А это было всегда целым приключением, сначала ты его наешься, потом 3 пакета ещё собираешь домой. 4. « вечером отпроситься на костёр» это вообще святое, пойти в лесу запечь в костре картошку, сосиски и чёрный хлеб пожарить ) ( а ещё помните чёрный хлеб с подсолнечным маслом и солью) 😝😌. 5. « набрать воды в колодце» и идти такой крутой с этим ведром, а то и двумя до своего дома, чтобы все видели, что ты помогаешь). 6. « дойти до дискотеки в телогрейки и скинуть ее в чьём то доме, потом на обратном пути забрать» 🤣. 7. Попробовать первый раз алкоголь и это будет типа « яичный ликёр или какая-нибудь клюквенная настойка» 🤣🙈🤣🙈 ну не самогон конечно, это прям перебор))) 8. Пока обедаешь , пялится в окно, если кто-то мимо дома проходил по дороге, тогда любое действие соседа было интересно, что куда откуда приехал)))) что привёз)))) Если ещё что вспомните пишите))) я деревню очень любила, даже помню были моменты, когда в Италию не хотела ехать, говорила чтобы меня туда отправили🙈🤣
Настасья Овечкина поделилась редким фото с отцом и старшими сестрами Анной и Марией.
«Я плавала как топор вплоть до 14 лет. И как-то отдыхая в Ялте в доме отдыха «Актер», ещё с мамой, я неожиданно для себя поплыла... Это получилось само собой. Меня взрослые всё детство учили, учили, я всё не обучалась. А тут взяла и поплыла! Видимо, у нас получается всё хорошо тогда, когда мы этого сами очень захотим! Так вот, плавать я люблю очень! Летом стараюсь быть на море, чтобы каждый день проплыть свой километр. В Москве тоже выбираюсь, но редко: пробки, мокро, сушка, накраситься, пробки)» — призналась Дарья Повереннова.
Рита Дакота рассказала о дружбе с Айзой Анохиной.
Коротко о нашей с Ай @aizalovesam дружбе.. Вопреки сплетням, грязи и хэйту, я считаю свою Айзу одной из самых честных, искренних и добрых людей на этой планете. В моей жизни есть всего несколько человек, которые так отчаянно и самоотверженно топят за меня, иногда вопреки собственной безопасности и гармонии, иногда вопреки здравому смыслу, но всегда за правду и справедливость. Если Ай любит, то эта любовь такая сильная, что ее огнём можно сжечь цивилизацию, но и зажечь самые чёрствые холодные сердца. Я беспощадно отправлю в блок всех, кто говорит про мою подругу плохо, имейте в виду. Женская дружба существует. Редко, но оттого куда более ценно и дорого.. Я люблю тебя, брат🖤 И всегда буду любить! Будь всегда собой и никогда никого не слушай и не бойся! И ещё всегда помни «Бог есть совесть», так что все что ты делаешь и всё что говоришь - это в конечном итоге про свет и любовь.
Дмитрий Певцов напомнил фолловерам правила поведения в театре.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭТИКА или ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТЕАТРЕ 1. Есть «театральные СЕМЬ минут», и мы начинаем обычно чуть позже 19:00 не потому, что у нас что-то не готово, а лишь для того, чтобы дождаться опаздывающих зрителей. Поэтому не надо нас «подгонять» аплодисментами. 2. Если вы пользуетесь мобильными телефонами ВО ВРЕМЯ СПЕКТАЛЯ, вы мешаете не актерам, но и зрителям. 3. Так же, запрещено в театре использовать фото- и видео- возможности ваших смартфонов. Помимо того, что вы вторгаетесь в юридические права на интеллектуальную собственность театра (спектакль), вы мешаете работе актеров на сцене. А сами уже перестаете быть полноценными зрителями, а превращаетесь в «папараци». 4. Неприлично фотографироваться на фоне кланяющихся актеров и брать у них автографы на сцене. Так же НЕЛЬЗЯ выходить на сцену для дарения цветов. Сцена — место актеров, место зрителей — зрительный зал. 5. Прорываться в закулисное пространство, заходить в гримерные комнаты, пытаться ТАМ сфотографироваться или взять автограф — хамство и свинство. Вы вторгаетесь на территорию, ЗАПРЕЩЕННУЮ для зрителей! 6. Совет! В общественных местах НИКОГДА тайком не пытайтесь сфотографировать (снять на видео) известного артиста. Так поступают только фотографы «желтых» изданий. Это неприлично, и по форме, и по содержанию. Большое вам спасибо за понимание и за то, что ходите в театр. Театр без зрителей — полная бессмыслица!
МакSим показала фотографии с дня рождения дочери Маши.
Светлана Зейналова с дочерью Сашей покоряет на лыжах горы, а Ирина Пегова с дочерью Таней — лес.
Дарья Мельникова сделала новую стрижку, а Анна Нетребко показала фрагмент домашней репетиции: «Study time... учим...в пижаме 😂».
Кристина Асмус, Лена Темникова, Татьяна Навка и Валерия поделились фотографиями из жарких стран, а Сергей Лазарев с сыном побывал на необычной выставке в Дубае.
Расскажу еще об одном прекрасном месте в Дубай, который мы посетили. Это огромный парк, который называется Global Village. Это своего рода Экспо Центр- Выставка, где у каждой страны свой павильон! Очень красиво снаружи, но по факту внутри каждого павильона лишь базар с предметами из этой конкретной страны... нашли и наш павильон Россия, пошли в поисках шапки, тк дул ветер и у Ника замерзли уши!! В итоге, в Павильоне в России мало что напоминало о России)) и шапки нормальной не нашли)) купили потом в другом павильоне). Но все равно масштабы выставки потрясали)) ну и настроение окончательно подняли аттракционы в парке) больше подробностей в сторис... #сергейлазарев #НикитаСергеевич #Отпуск #Лазарев
Екатерина Стриженова устроила «снежный вальс c лопатой».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram