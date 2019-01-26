26-27 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Серябкина рассказала о последнем выступлении группы Serebro в старом составе: «Сегодня последний раз мы вышли вместе. Мне кажется, я даже ни разу не выдохнула во время треков, чтобы задержать момент. Я, честно, не верю... сколько бы слов уже ни говорила и сколько бы мы ни обсуждали это. Мне кажется, что, чем больше я говорю об этом, тем дольше не теряю это. Моё SEREBRO и моя жизнь. И это чистая правда... Ни на минуту я никогда не забывала, что я - серебро и не забуду... уверена, у девчонок также. Кем мы бы ни были... Кошки. Сестры. Триединство и серебряная кровь. И это все мы. Я пережила все стадии в группе и могу сказать, что все начиналось с музыки. До тех пор пока существует музыка и любовь будет всё... в моей голове сейчас так много мыслей и слов, что тяжело собрать. Я сейчас реально как будто распадаюсь на молекулы и собираюсь заново. Не знаю, как я буду без вас. Но я точно отдам все, что у меня есть на миллион процентов... главное одно. FOREVER SEREBRO. FOREVER MOLLY. Навсегда!!!! Я вас очень люблю. Вы моя семья навсегда. Пишу и реву. Хотя на сцене мы себе не смогли позволить этого. Но после ком просто до такой степени накатил, что мы закрылись в гримерке и не могли взять себя в руки. Хотя сегодня нельзя сдерживаться. Никому... поэтому пишите тут, все, что думаете... вспоминайте все вместе со мной... я вас люблю. А ещё сегодня я выступала одна ... но об этом чуть позже... люблю вас до неба. Выше неба... вы - космос».