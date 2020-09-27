26-27 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram/ @alsou_a
Певица Алсу в эти выходные радуется счастью материнства. Исполнительница проводит время с сыном Рафаэлем.
«Когда любишь просто от души, от сердца, не за поступки и красивые слова, не за комплименты и цветы и даже не за то, что тебя любят в ответ. Словами не описать это вселенское чувство материнской, необъятной любви. Когда ударился он, а больно тебе. Когда смеётся и радуется он, а тебя переполняет безмерное счастье и хочется остановить это мгновение. Тогда и появляется ответ на главный вопрос.Я нашла его именно в своих детях».
Маргарита Симоньян сегодня тоже занимается материнскими обязанностями. Сыну журналистки Баграту исполнилось 6 лет, и Маргарита подготовила для мальчика большой фруктовый торт.
«Праздничный торт из ягод и фруктов, ничего больше. С днем рождения, сынок!» — подписала снимок Симоньян.
Сашу Савельеву совсем не порадовал погожий воскресный денек. Всему виной ветреная погода.
«Какая прекрасная погода! Солнышко, 18 градусов», — подумала я сегодн,я когда выходила гулять с Леоном... Ага... Надела клетчатую байковую рубашку с подкладом, и взяла на всякий случай толстовку. Ребенка -то упаковала нормально, думала будет спать, поэтому теплый комбез был самое то. В итоге на себя пришлось напялить все , что взяла... И вот как же я не люблю это состояние, когда одновременно очень тепло от солнца и очень холодно из-за ветра. Не то что-бы я жалуюсь... Я жалуюсь... В этот момент хочется оказаться в тепле... Даже на жару, которую я плохо переношу, согласна», — поделилась певица в личном блоге.
Елена Подкаминская в эти выходные работает. Актрисе пришлось самой выполнять на съемочной площадке кое-какие трюки.
«Снимаем кино, или хлебом не корми, дай трюк исполнить», — пишет артистка.
Айза Анохина с сыновьями возвращается из отпуска в Москву, но уже начинает скучать по ласковому морю и песчаному пляжу. «Впереди нас ждёт стооооолько работы, что скоро нужно снова лететь на Мальдивы», — пишет экс-супруга Гуфа.
Дэвид Бекхэм предается лени вместе с любимой собакой.
«Ленивое воскресенье провожу смотря одну футбольную игру за другой», — рассказывает спортсмен.
Евгений Папунаишвили взял на съемки телешоу свою малышку-дочь.
«Мой удивительный человечек поддерживает меня на съёмке», — пишет танцор.
Юлия Барановская показала, как ее дочь Яна занимается на трапеции. По словам телеведущей, девочка пробует снаряд первый раз.
Максим Галкин показал подписчикам как осенью преобразился его сад. Покрасневшие и пожелтевшие листья комик продемонстрировал под песню любимой жены.
«Голос Аллы, Музыка Аллы, Слова Аллы, бересклет уже красный, зубы ещё свои, кудри не химия, настроение осеннее», — прокомментировал кадры Максим.
Максиму Фадееву подарили собаку.
«Знакомьтесь! Мой друг! Но, вот имени пока нет, поможете?» — рассказал продюсер. В итоге нового друга назвали Мальчиком.
Ким Кардашьян проводит идеальные семейные выходные с детьми. Звездная чета плещется в прекрасной голубой лагуне. На видео не хватает только главы семейства Канье Уэста, хотя, кто знает, может именно он снимал эти кадры?
Джованна Антонелли развлекает подписчиков смешными танцами, а заодно демонстрирует, в какой прекрасной форме находится. От актрисы не оторвать глаз.
Юлия Меньшова вместе с подругой отправилась на экскурсию. Предмет изучения — дом Наркомфина.
«Давно я не получала такого невероятного удовольствия!!! Вот все сошлось: и день теплый - бабье лето расщедрилось просто на фантастическую погоду, и сбылась давняя мечта - пойти на экскурсию в знаменитый дом Наркомфина. Это поразительный памятник архитектуры 30-ых годов, авангардного тогда конструктивизма. И в данном случае вас не ждет путешествие по трущобам.Потому что дом идеально отреставрирован (причем в соответствии с первоначальной идеей и даже цветовыми решениями), и в нем снова можно жить!»
А как вы провели эти выходные?
Фото и видео: Instagram
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