26-27 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Алсу в эти выходные радуется счастью материнства. Исполнительница проводит время с сыном Рафаэлем.

«Когда любишь просто от души, от сердца, не за поступки и красивые слова, не за комплименты и цветы и даже не за то, что тебя любят в ответ. Словами не описать это вселенское чувство материнской, необъятной любви. Когда ударился он, а больно тебе. Когда смеётся и радуется он, а тебя переполняет безмерное счастье и хочется остановить это мгновение. Тогда и появляется ответ на главный вопрос.Я нашла его именно в своих детях».

Маргарита Симоньян сегодня тоже занимается материнскими обязанностями. Сыну журналистки Баграту исполнилось 6 лет, и Маргарита подготовила для мальчика большой фруктовый торт.

«Праздничный торт из ягод и фруктов, ничего больше. С днем рождения, сынок!» — подписала снимок Симоньян.