26-27 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Ирины Пеговой
Наташа Королева устроила жаркие танцы с сыном Архипом.
Ирина Пегова побывала в чеховских местах в Крыму.
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Сегодня посетили и домик Чехова в Ялте и дачу его в Гурзуфе! Да .... расположение Дачи и вид и сама геолокация , просто мечта ... Радом скала с руинами крепости византийского императора Юстиниана Великого живописная бухточка !!!! Рай и спокойствие, которого так искал в последние годы Антон Павлович !
Сын Настасьи Шубской и Александра Овечкина впервые побывал на папином хоккейном матче.
Многие звезды отметили Хеллоуин и показали, как проходили вечеринки. А вот Денис Клявер не понимает, зачем праздновать этот праздник.
Екатерина Архарова поздравила любимого мужа Артема Илясова с днем рождения.
Свой день рождения отметила старшая дочь Игоря Николаева Юля. Композитор и его молодая супруга Юлия Проскурякова поздравили именинницу в блогах.
Рита Дакота показала, как ее двухлетняя дочь Мия разбирает подарки ко дню рождения.
Новоиспеченная молодая мама Анастасия Решетова умилила подписчиков нежным видео с новорожденным сыном Ратмиром.
Ольга Кабо и Светлана Пермякова радуются началу школьных каникул у своих детей.
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Ура! Каникулы!!! Сын благополучно окончил 1 четверть 1 класса! Вырвались с ним из Москвы к морю 🌊 ... А здесь, в Геленджике сейчас бархатный сезон)) Пожелайте нам с Витюшей солнышка 🌞 и легкого отдыха ✨✨✨ #ольгакабо #витюша #кабомама #кабомамасын #геленджик #каникулы #бархатныйсезон #приморьеграндрезорт #клиникаланцетгеленджик
Анфиса Чехова поздравила дедушку с 90-летием.
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90 лет исполнилось в сентябре моему дедушке, Попову Алексею Сергеевичу. Он был не в Москве, поэтому отпраздновали только сейчас. Он признался в чем секрет его долголетия: «Мне просто интересно жить!»😉 Мой дедушка написал несколько краеведческих книг, и сейчас готовит еще одну, правильно питается и воспитывает внука, который остался без отца и матери☹️ С детства, он был мне как отец. Дал столько тепла, любви и заботы! Самые лучшие мои воспоминания из детства связаны с домом, где мы с мамой жили у бабушки с дедушкой. Хочу чтобы мы еще отметили его 100-летие. Люблю тебя, дедуля❤️
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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