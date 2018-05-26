26-27 мая: самые интересные фото и новости из Instagram звезд

Александр Ревва похвастался встречей с легедарным киноактером Жаном-Полем Бельмондо: «Пару дней назад пересматривал фильм с участием этого легендарного актера.. и на мгновение захотелось прикоснуться легенде... #захотел #прикоснулся#легенда #Бельмондо #мечтысбываются». Джорджина Родригес поддержала своего возлюбленного Криштиану Роналду во время финального матча Лиги чемпионов, прошедшего минувшим вечером в Киеве. Она стала первой, кто поздравил Роналду и его команду с победой в турнире.
В Санкт-Петербурге прошел праздник в честь 315-го дня рождения города. Олег Газманов, Вячеслав Малафеев и другие звезды побывали на праздничных мероприятиях. «С днем рождения, родной город! Мой Ленинград - Санк-Петербург. Творческая колыбель. Ты особенный. Вдохновляющий и завораживающий своим величием. Побольше тебе солнечных дней☀️Чистое светло-голубое небо тебе особенно к лицу 😉❤», — написал Денис Клявер.
Поздравляю потрясающий город Санкт Петербург с 315 летием!!! Сегодня прошёл пешком от Московского вокзала до Исаакиевского собора и ещё раз насладился его красотой. Прилетел из сочи и как обычно захватил с собой #моиясныедни вспомнил и эту песню- О.Газманов - Здравствуй, Питер! ——————————————-Здравствуй, Питер! Я снова вернулся Из болота печали и грусти. Я вернулся к дворцам и каналам, Развернулся навстречу судьбе. Белой ночью по улицам сонным Буду шляться опять, как бездомный, И смотреть, как дома вдоль каналов Проплывают по тёмной воде. Здравствуй, Питер! Вдоль улиц шагая, Словно пёструю книгу листаю, И с разбега внезапно бросаюсь В разведённые руки мостов. Я смеюсь, и летит кувыркаясь Эхо смеха, от стен отражаясь, В переулках пустынных и гулких, Разогнав петербургских котов. Здравствуй, Питер ! Здравствуй, город ! Ты мне дорог, очень дорог, Но разводят мосты, я боюсь не успеть Белой бабочкой в белую ночь улететь. В лёгком вздохе балтийского ветра Еле-еле качаются ели, Мне не спится в горячей постели, Ночь не выдержать мне одному. В лунном свете, кружась и сверкая, Унесёт нас листва золотая, И под грохот бродячих трамваев Я покрепче тебя обниму. Переулки, соборы, аптеки, Синагоги, мечеть, дискотеки Продолжают Петрово творенье, Продолжая вращенье планет. Под дрожащие струны проспектов, Я пою и, внезапно взлетая, Вижу все города, понимая, Что нигде равных Питеру нет.... #питер #питер❤️ #деньгорода #газманов #моиясныедни
Ангелина Вовк побывала на Венском балу в Гостином дворе в Москве.
Артисты театра Моссовета находятся на гастролях в Сибири. Ольга Кабо поделилась фотографиями потрясающей тувинской природы. Глафира Тарханова сейчас находится на гастролях на Камчатке. Актриса рассказала о купании в горячих источниках и показала фотографии Тихого океана.
У младшей дочери Татьяны Навки Нади прошли первые показательные выступления в школе фигурного катания. Девочка перевоплотилась в Кармен, а ее костюм был точной копией платья мамы на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Кроме того, фигуристка показала дочери мастер-класс по выполнению сальто на батуте.
Анна Михалкова показала семейной фото с сестрой Надеждой и братом Артемом, а Николай Басков провел воскресенье с родителями. Любовь Толкалина открыла сезон катания на SUP-борде и превратилась в «девушку с веслом», а Саша Савельева планирует составить конкуренцию сестрам-моделям Белле и Джиджи Хадид.
Елена Исинбаева похвасталась успехами своего племянника Ивана, а Мария Захарова отправилась в отпуск.