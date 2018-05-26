26-27 мая: самые интересные фото и новости из Instagram звезд

Александр Ревва похвастался встречей с легедарным киноактером Жаном-Полем Бельмондо: «Пару дней назад пересматривал фильм с участием этого легендарного актера.. и на мгновение захотелось прикоснуться легенде... #захотел #прикоснулся#легенда #Бельмондо #мечтысбываются». Джорджина Родригес поддержала своего возлюбленного Криштиану Роналду во время финального матча Лиги чемпионов, прошедшего минувшим вечером в Киеве. Она стала первой, кто поздравил Роналду и его команду с победой в турнире.