26-27 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В минувшие выходные кто-то из знаменитостей работал на фестивале «Жара» и на «Алых парусах» в Петербурге, а кто-то наслаждался отдыхом с семьей.

Нарядные Оксана Самойлова и Джиган посетили свадьбу друзей.

Лиза Арзамасова показала детское фото. Звезде сериала «Папины дочки» и супруге фигуриста Ильи Афербуха на снимке около полугода.