26-27 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
В минувшие выходные кто-то из знаменитостей работал на фестивале «Жара» и на «Алых парусах» в Петербурге, а кто-то наслаждался отдыхом с семьей.
Нарядные Оксана Самойлова и Джиган посетили свадьбу друзей.
Лиза Арзамасова показала детское фото. Звезде сериала «Папины дочки» и супруге фигуриста Ильи Афербуха на снимке около полугода.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @samoylovaoxana/Instagram
Лариса Долина сообщила поклонникам радостную новость. Певица переболела коронавирусом, тест показал отрицательный результат.
Анна Седокова сообщила о том, что на отдыхе на Миконосе у нее случился приступ крапивницы.
Дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса спросила отца почему он купил кольцо Екатерине Сафаровой (победительницы шоу «Холостяк»), а не ей. «Утро началось со сложных вопросов в Вотсапе», – подписал пост рэпер.
Балерина Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом на регате.
Анастасия Решетова опубликовала селфи в топе со звериным принтом, прямой челкой и со своим котом.
Анна Нетребко с семьей во Флоренции отмечает окончания 6 класса сына и начало каникул.
Валерия поздравила с днем рождения продюсера Виктора Дробыша показав совместное архивное фото. «Мы столько лет идем рядом по жизни, так хорошо знаем друг друга, что у меня складывается ощущение, что мы родственники. Спасибо за песни, за дружбу», – подписала пост певица.
Павел Деревянко провел выходные с бывшей женой и детьми. Актер отметил, что рад тому, что после развода супругам удалось сохранить дружеские отношения.
Светлана Лобода отыграла на «Алых Парусах» партию на барабанах. Певица отлично владеет инструментом.
Ксения Собчак была ведущей музыкального фестиваля «Жара».
Яна Рудковская показал фото с полета на частном самолете. Продюсер отправилась в путешествие по Италии, Франции и Монако.
Кристина Асмус с дочерью посетила мультфильм «Лука».
Александр Васильев отправился на теплоходе в путешествие по Волге.
Историк моды решил посетить старинные русские города и посмотреть на красоту природы нашей страны.
Фото и видео: Instagram
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