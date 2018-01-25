О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ольга Кабо обратилась к дочери: «"Итак, она звалась Татьяной" и празднует сегодня свои Именины) Моя любимая Танечка, доченька, c Днем Ангела тебя! Пусть он уберегает тебя от неверных поступков, лживых друзей, плохого настроения и негативных эмоций! И пусть тебе всегда снятся сладкие сны. Ну, а сегодня, после такого именинного и именного торта со свежей малиной, кремом маскарпоне и миндалем, особенно) Познай вкус СЧАСТЬЯ, наслаждайся каждым мгновением жизни) Всех Тань, Танюш, Танечек и Татьян с Праздником! Будьте счастливы и любимы».

Внук Елены Малышевой идет по ее стопам: «Моему внуку сегодня три годика. Надеюсь, он станет врачом. Первый врачебный сундучок мы ему уже купили».

Сергей Лазарев побывал с сыном в Диснейленде: «Погружение в детство... Диснейленд - это место, куда мечтает попасть любой ребенок ... помню с каким удовольствием я смотрел в детстве программу «Мир Диснея», где перед мультиками показывали различные парки Диснея! Как я мечтал попасть в один из них... и попал впервые только в 15 лет. Сегодня я счастлив, что имею возможность показать Главный Диснейленд в Орландо своему сыну, и он в таком маленьком возрасте увидит эту красоту... и встретится со своими любимыми героями мультфильмов».

Виктория Боня похвасталась цветами: «Обожжжжаю цветы! Дома пахнет как в саду! Ну что нам ещё нужно, правда, девочки?» Лена Темникова публикует фотографии с Мальдив. Сергей Глушко, он же Тарзан, показал нежное фото с женой Наташей Королевой: «Together». Анастасия Волочкова показала фото с молодым мужчиной: «Любите и будьте любимы!»

Фото: instagram