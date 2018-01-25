25 января: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Раритет🤓 А как вы сдавали ЕГЭ?)))2010 год,по русскому у меня были баллы аж больше всех в классе,как помню🙈 Так что я вот лично была мастодонтом русского и литературы 😂📝 Помню,как наша классная просила всех нас надевать юбки ,а под них приклеивать шпоры😂😂😂 со словами : «Они не дураки,но и мы не лыком шиты»😂😂😂 И тогда ещё не было металлоискателей,так что мы все сдавали один телефон и проносили другой))) И вот как-то раз мой телефон вывалился прямо с колен,а я писала экзамен вместе с мальчиками - кадетами,была одна девочка. И что вы думаете?)) Они все сразу вскочили и стали делать вид ,что это у них что-то упало. Так,в этой суматохе,меня и спасли. Теперь есть что вспомнить))) Пользуясь случаем,хочу поблагодарить каждого из них,вдруг кто читает 😘