О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Елена Корикова показала фото молодой и очень красивой мамы: «С Татьяниным днем мамочку! И всех Танечек поздравляю! Святая мученица Татиана, моли Бога о нас!»

Ольга Кабо обратилась к дочери: «"Итак, она звалась Татьяной" и празднует сегодня свои Именины) Моя любимая Танечка, доченька, c Днем Ангела тебя! Пусть он уберегает тебя от неверных поступков, лживых друзей, плохого настроения и негативных эмоций! И пусть тебе всегда снятся сладкие сны. Ну, а сегодня, после такого именинного и именного торта со свежей малиной, кремом маскарпоне и миндалем, особенно) Познай вкус СЧАСТЬЯ, наслаждайся каждым мгновением жизни) Всех Тань, Танюш, Танечек и Татьян с Праздником! Будьте счастливы и любимы».

Милана Кержакова похвасталась «раритетом» и историей о сдаче ЕГЭ:

Раритет🤓 А как вы сдавали ЕГЭ?)))2010 год,по русскому у меня были баллы аж больше всех в классе,как помню🙈 Так что я вот лично была мастодонтом русского и литературы 😂📝 Помню,как наша классная просила всех нас надевать юбки ,а под них приклеивать шпоры😂😂😂 со словами : «Они не дураки,но и мы не лыком шиты»😂😂😂 И тогда ещё не было металлоискателей,так что мы все сдавали один телефон и проносили другой))) И вот как-то раз мой телефон вывалился прямо с колен,а я писала экзамен вместе с мальчиками - кадетами,была одна девочка. И что вы думаете?)) Они все сразу вскочили и стали делать вид ,что это у них что-то упало. Так,в этой суматохе,меня и спасли. Теперь есть что вспомнить))) Пользуясь случаем,хочу поблагодарить каждого из них,вдруг кто читает 😘

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)

Мария Шукшина показала закулисье:

Внук Елены Малышевой идет по ее стопам: «Моему внуку сегодня три годика. Надеюсь, он станет врачом. Первый врачебный сундучок мы ему уже купили».

Сергей Лазарев побывал с сыном в Диснейленде: «Погружение в детство... Диснейленд - это место, куда мечтает попасть любой ребенок ... помню с каким удовольствием я смотрел в детстве программу «Мир Диснея», где перед мультиками показывали различные парки Диснея! Как я мечтал попасть в один из них... и попал впервые только в 15 лет. Сегодня я счастлив, что имею возможность показать Главный Диснейленд в Орландо своему сыну, и он в таком маленьком возрасте увидит эту красоту... и встретится со своими любимыми героями мультфильмов».

Виктория Боня похвасталась цветами: «Обожжжжаю цветы! Дома пахнет как в саду! Ну что нам ещё нужно, правда, девочки?» Лена Темникова публикует фотографии с Мальдив. Сергей Глушко, он же Тарзан, показал нежное фото с женой Наташей Королевой: «Together». Анастасия Волочкова показала фото с молодым мужчиной: «Любите и будьте любимы!»

Фото: instagram