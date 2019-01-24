25 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Вилкова поделилась уютной фотографией: «А как проходит ваша пятница?! Мы снимаем!!!»
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков сделали забавное селфи: «Немного не рабочего настроения в ленту!!!»
«У нас сегодня -12, но солнце и снег хрустит... По одному глинтвенчику и дальше в путь. Нет, ну а как?», — похвасталась Наталья Подольская, которая отдыхает с семьей в Альпах.
Сергей Лазарев рассказал об отдыхе с сыном:
Посетили потрясающий огромный парк в Дубай, называется Miracle Garden !! Весь парк состоит из различных цветочных фигур огромных размеров! Просто невероятное зрелище! И каждые пару недель экспозиции меняются!! Наснимал много сторис!! Посмотрите!! Это оч круто!! #сергейлазарев #лазарев #никитасергеевич #отпуск
Тутта Ларсен показала диалог с детьми:
Елена Исинбаева показала выкрашенные разноцветными фломастерами ногти: «Как вам маникюр от Евы? Ой, а какой макияж она делает, закачаетесь».
Татьяна Навка похвасталась оценками дочери: «Вот такой подарок преподнесла мне моя старшая дочь @sashazhulina, в Татьянин день и день студентов! Это лучший подарок! Горжусь и люблю тебя моя девочка!!!»
Ольга Кабо рассказала об успехах своей красивой наследницы.
Меня часто спрашивают, чем занимается моя 20-летняя дочь Татьяна @tanya_kabo ? И многие уверены, что она пошла по моим стопам... Но, Танюша избрала себе несколько иной путь... Закончила Академию Хореографии при Большом Театре 💃 , сейчас завершает Балетмейстерский факультет ГИТИСа... В детстве она не мыслила себя без танца! А сейчас музыка также живет в ее душе и рождает необыкновенную хореографию. Если я пропускаю свои роли через сердце и слово, то ее образы рождаются в музыке 🎶 и в движениях... Иногда, когда дочь танцует на сцене, мне кажется- я слышу ее голос... Это невозможно, но ее танец, правда, дышит и рождает звуки движения... Сегодня ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 😇 ... Святая Татьяна обладает необыкновенной силой. Уповаю, что Танечкин Ангел-Хранитель будет всегда рядом и убережёт ее от жизненных разочарований и несправедливости, и подарит ей вдохновенное творчество и счастливую легкость бытия... Пусть парит над миром и одаривает нас своим талантом! Танюшенька, желаю тебе движения только вперёд, только к твоей цели, к вершине, достигнув которую, ты обретёшь СЕБЯ! Люблю и верю в тебя!!! И конечно, всех, нареченных прекрасным именем Татьяна, Поздравляю 🥳 с Именинами и желаю света, добра и любви))) Благодарю за фото @alexander_loginovsky #ольгакабо #кабомамадочь #деньсвятойтатьяны #татьяниндень
Эммануил Виторган показал фото жены и дочки: «Пришла наша куколка папочку поздравить с днем рождения! В этот раз не заснула! А вот платье на Этелечке от магазина Кенгуру! Вот такие мы красивые!!!»
Дмитрий Шепелев размышляет о возрасте в день своего рождения: «36! А дети говорят - 66».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram