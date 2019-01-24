25 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Эммануил Виторган показал фото жены и дочки: «Пришла наша куколка папочку поздравить с днем рождения! В этот раз не заснула! А вот платье на Этелечке от магазина Кенгуру! Вот такие мы красивые!!!»

Дмитрий Шепелев размышляет о возрасте в день своего рождения: «36! А дети говорят - 66».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram