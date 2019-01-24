logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

25 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Фото из Instagram Юлии Ковальчук

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Вилкова поделилась уютной фотографией: «А как проходит ваша пятница?! Мы снимаем!!!»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков сделали забавное селфи: «Немного не рабочего настроения в ленту!!!»

«У нас сегодня -12, но солнце и снег хрустит... По одному глинтвенчику и дальше в путь. Нет, ну а как?», — похвасталась Наталья Подольская, которая отдыхает с семьей в Альпах.

Сергей Лазарев рассказал об отдыхе с сыном:

Тутта Ларсен показала диалог с детьми:

Елена Исинбаева показала выкрашенные разноцветными фломастерами ногти: «Как вам маникюр от Евы? Ой, а какой макияж она делает, закачаетесь».

Татьяна Навка похвасталась оценками дочери: «Вот такой подарок преподнесла мне моя старшая дочь @sashazhulina, в Татьянин день и день студентов! Это лучший подарок! Горжусь и люблю тебя моя девочка!!!»

Ольга Кабо рассказала об успехах своей красивой наследницы.

Меня часто спрашивают, чем занимается моя 20-летняя дочь Татьяна @tanya_kabo ? И многие уверены, что она пошла по моим стопам... Но, Танюша избрала себе несколько иной путь... Закончила Академию Хореографии при Большом Театре 💃 , сейчас завершает Балетмейстерский факультет ГИТИСа... В детстве она не мыслила себя без танца! А сейчас музыка также живет в ее душе и рождает необыкновенную хореографию. Если я пропускаю свои роли через сердце и слово, то ее образы рождаются в музыке 🎶 и в движениях... Иногда, когда дочь танцует на сцене, мне кажется- я слышу ее голос... Это невозможно, но ее танец, правда, дышит и рождает звуки движения... Сегодня ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 😇 ... Святая Татьяна обладает необыкновенной силой. Уповаю, что Танечкин Ангел-Хранитель будет всегда рядом и убережёт ее от жизненных разочарований и несправедливости, и подарит ей вдохновенное творчество и счастливую легкость бытия... Пусть парит над миром и одаривает нас своим талантом! Танюшенька, желаю тебе движения только вперёд, только к твоей цели, к вершине, достигнув которую, ты обретёшь СЕБЯ! Люблю и верю в тебя!!! И конечно, всех, нареченных прекрасным именем Татьяна, Поздравляю 🥳 с Именинами и желаю света, добра и любви))) Благодарю за фото @alexander_loginovsky #ольгакабо #кабомамадочь #деньсвятойтатьяны #татьяниндень

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga)

Эммануил Виторган показал фото жены и дочки: «Пришла наша куколка папочку поздравить с днем рождения! В этот раз не заснула! А вот платье на Этелечке от магазина Кенгуру! Вот такие мы красивые!!!»

Дмитрий Шепелев размышляет о возрасте в день своего рождения: «36! А дети говорят - 66».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
Ксюша Шаталина из «Моей прекрасной няни» повзрослела и стала эффектной блондинкой