25 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица поделилась с фолловерами забавным фото. Актриса стоит посреди заснеженной улицы в длинном модном пуховике, а как аксессуар держит лопату. Звезда поздравила студентов с Татьяниным днем и пообещала раскрыть секрет загадочной фотографии. «Историю об этой лопате я вам расскажу недели через 2. Пока секрет», — подписала пост актриса.

Удивила поклонников и певица Клава Кока. Звезда Black Star выставила снимки с яхты, на которой отдыхает в компании мамы. Подписчики певицы очень удивились такой молодой родительнице, многие думали, что это Клавина сестра. Фанаты также отметили, что Клава очень похожа со своей мамой.

Еще одна из компании Black Star, певица Ханна, на днях громко отметила свой день рождения. Звезда похвасталась видео сюрприза, который устроил ей ее муж и продюсер Пашу. Она предложила подписчикам угадать, сколько роз подарил ей возлюбленный.