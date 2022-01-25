25 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @katerinashpitsa
Катерина Шпица поделилась с фолловерами забавным фото. Актриса стоит посреди заснеженной улицы в длинном модном пуховике, а как аксессуар держит лопату. Звезда поздравила студентов с Татьяниным днем и пообещала раскрыть секрет загадочной фотографии. «Историю об этой лопате я вам расскажу недели через 2. Пока секрет», — подписала пост актриса.
Удивила поклонников и певица Клава Кока. Звезда Black Star выставила снимки с яхты, на которой отдыхает в компании мамы. Подписчики певицы очень удивились такой молодой родительнице, многие думали, что это Клавина сестра. Фанаты также отметили, что Клава очень похожа со своей мамой.
Еще одна из компании Black Star, певица Ханна, на днях громко отметила свой день рождения. Звезда похвасталась видео сюрприза, который устроил ей ее муж и продюсер Пашу. Она предложила подписчикам угадать, сколько роз подарил ей возлюбленный.
Стан Black Star покинул рэпер Мот, а его жена Мария Мельникова рассказала, что они всей семьей перенесли коронавирус. Подхватили Мельниковы «корону» в Куршевеле, перенесли достаточно легко, а вот от последствий до сих пор мучаются. «Сразу по возвращении из Куршевеля мы сделали тесты, которые были отрицательные, но уже через день я проснулась с 38, и да, корону не перепутаешь ни с чем. Это первое мое заражение, я была уверена, что буду нервничать и переживать, но так как мы заболели все разом, все мои мысли были только о том, как вылечить скорее Соломошу и Матвея», — поделилась жена Мота.
Не боится вируса телеведущая Регина Тодоренко, которая без мужа и сына улетела отдыхать в Мексику. Звезда «Орла и решки» после слухов о беременности публикует фото и видео в купальнике, демонстрируя отличную фигуру без намека на живот.
Нежными снимками с берега делится другая молодая мама — актриса Лиза Арзамасова. Они с Ильей Авербухом проводят отпуск в Дубае. Судя по фото Лизы, там достаточно прохладно, ведь позирует она то в рубашке мужа, то в модной укороченной жилетке, надетой на худи.
Актриса Юлия Меньшова вспоминает свои студенческие годы и сравнивает их с учебой во время пандемии коронавируса. «Я совсем растерялась. Потому что учиться профессии, составной частью которой является публичность, удаленно — это нонсенс. Но «новые времена» вносят самые неожиданные коррективы в нашу жизнь», — с грустью рассказала актриса, которая теперь преподает во ВГИКе.
Поднять настроение поклонникам решила певица Наташа Королева. Вместе с мамой она исполнила легкий, но забавный танец. Наташа была одета в суперъяркий комбинезон и желтые резиновые тапки, а ее мама выбрала курточку в тон.
Снимками с отдыха продолжает делиться «русалочка» Светлана Ходченкова. Именно так сама актриса подписала свой последний снимок с пляжа. В голубом летящем платье звезда уходит в сторону моря, а мокрые волосы развеваются на ветру.
А вот актриса и молодая мама Диана Пожарская уже только вспоминает отдых. Жена Ивана Янковского поделилась с поклонниками ностальгическим фото: красивая актриса лежит на песке, а за спиной — океан.
Коллега Янковского по фильму «Текст» Кристина Асмус доказала, что не использует фотошоп на своих снимках в инстаграм. Она разместила фото с новых съемок. Кристина позирует у своего трейлера в маленьком черном платье и ботфортах. «Не приближайте фото! И не обращайте внимания на мою грустную коленку», — шутливо подписала снимок звезда.
Тяжело заподозрить в редактировании снимков и девушку Павла Прилучного актрису Мирославу Карпович. Подписчики звезды тоже оценили снимок улыбчивой актрисы. «Жизнерадостная», «Солнечная», «Самая лучшая и позитивная», — завалили комплиментами актрису сериала «Папины дочки».
Фото и видео: Instagram