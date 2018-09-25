25 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Снигирь похвасталась фигурой: «Примерка».

Наталья Подольская гордится сыном: «Какое новое удивительное и сладкое чувство гордости и нежности я испытываю когда МОЙ СЫН приезжает к маме на работу! Это удивительно и в то же время я раздваиваюсь. Потому что он в новом месте и ему нужно уделять все внимание, а это невозможно потому что сьемка все таки. Но это лишь мои внутренние переживания, Тёма веселился».

Потап опубликовал свадебное фото: «На пальцях не злічити, на скількох "скажених весіллях" я бував та співав! Але це весілля було по-особливому "скаженим"! Приєднуйся до флешмобу — поділись своєю скаженою фотографією з весілля із хештегами #МоєСкаженеВесілля #СкаженеВесілля і отримай шанс виграти "скажену плазму"».

Ольга Орлова показала фото с мамой: «Так редко удается провести время вдвоем . Но сегодня как раз тот случай».

Денис Клявер рассказал: «Вчера в узком семейном кругу отметили день рождения нашего малыша-подростка. А в выходные уже отпразднуем по полной программе, как полагается!»

Оксана Фандера, Пинк и Марина Юдашкина тоже поделились нежными семейными фотографиями.

Милана Кержакова обратилась к погибшему отцу: «Всю свою оставшуюся жизнь я хочу посвятить тому, чтобы быть тебя достойной».

Фото: instagram