25 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вика Цыганова поделилась с подписчиками красивыми снимками, запечатлевшими момент заката. Певица позировала в соломенной шляпе с большими полями, поклонникам ее образ понравился.

Ани Лорак зарядилась позитивом после выступления на радио. В студии она блистала в сверкающем в мини-платье-жакете с широким поясом.

Елена Валюшкина прогулялась по солнечной Москве с красавицей-дочкой Марией. «Много солнца вам в ленту... Ловим теплые деньки... Запоминаем... Забиваем за щеку... И долгими зимними вечерами грызем и радуемся...», — написала она в Instagram.

Алексей Ягудин развеселил поклонников забавным видео, в котором показал свой «перелет» из Ниццы в Москву.