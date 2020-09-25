25 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/vecherniy_urgant/
Вика Цыганова поделилась с подписчиками красивыми снимками, запечатлевшими момент заката. Певица позировала в соломенной шляпе с большими полями, поклонникам ее образ понравился.
Ани Лорак зарядилась позитивом после выступления на радио. В студии она блистала в сверкающем в мини-платье-жакете с широким поясом.
Елена Валюшкина прогулялась по солнечной Москве с красавицей-дочкой Марией. «Много солнца вам в ленту... Ловим теплые деньки... Запоминаем... Забиваем за щеку... И долгими зимними вечерами грызем и радуемся...», — написала она в Instagram.
Алексей Ягудин развеселил поклонников забавным видео, в котором показал свой «перелет» из Ниццы в Москву.
Марина и Олег Газмановы прогулялись по Кремлю по важному поводу. «Повод выгулять пиджаки и свое любопытство. У Олега повод, конечно, посерьезнее, но думаю, он сам расскажет или нет. А я, сидя в Екатерининском злато-голубом зале, искренне гордилась им, когда ему вручали награду. Хороший момент восхищаться своим мужчиной, неправда ли? Я задумалась, с какой скоростью мы живем: вот только скользили по реке вдоль желтых деревьев на досках, и вот уже бежим по каменной брусчатке в сердце Москвы... Очень быстро живем, на одном вдохе — два шага успеваем сделать!», — написала Марина в Instagram.
Эвелина Бледанс опубликовала «горячее» фото в длинном платье-комбинации и рассказала о своих страхах и как с ними боролась.
Экс-участница «Дома-2», а ныне жена гонщика Артема Маркелова Катя Жужа отметила мини-день рождения сына. Максу исполнилось два месяца. По этому поводу молодая мать поделилась с подписчиками фотографиями с обоими своими детьми в окружении десятка шаров.
Ирина Виторган показала, как их с Эммануилом младшая дочь играет солнечным днем на травке. Семья сейчас находится в Киеве, где у Виторгана съемки.
Мария Горбань продолжает дразнить поклонников яркими фотографиями с Мальдив, а телеведущая Аврора поделилась снимками с турецкого побережья.
Анна Михалкова показала фото дочери-первоклассницы Лиды и рассказала, как девочка ходит в школу. «Когда мальчики пошли в школу, в ее недрах были потеряны тонны спортивной формы, сменной обуви, пара курток, галстуки, пиджак, портфели, не буду мелочиться и подсчитывать утраты ластиков, ручек, тетрадей и учебников. Девочка — это какой-то другой мир! Высокая организация! Лида возвращает домой не только то, что унесла, но и многое разнообразное "другое". Видимо, потерянное такими же мальчиками, какими были мои», — написала актриса в Instagram.
Королевский двор Великобритании сообщил о беременности внучки Елизаветы II, принцессы Евгении. В сообщении говорилось, что королева и остальные члены семьи в восторге от этой новости. Малыш появится на свет в начале 2021 года.
Анастасия Стоцкая прогулялась со своей красавицей-дочкой Верой, а Ирина Круг поздравила 7-летнего сына Андрея с днем рождения.
Александр Петров и Стася Милославская стали гостями шоу «Вечерний Ургант» и поделились фотографией из студии.
Анна Хилькевич сфотографировалась в необычном образе — с длинными африканскими косичками, Марюс Вайсберг показала забавное фото с Михаилом Галустяном, а Янина Студилина позировала в десятках воздушных шаров на пляже в Сочи.
Фото и видео: Instagram
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