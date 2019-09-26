25 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Настя Каменских похвасталась: «Убежали на 4 дня. Много любви и солнца».

Елена Воробей тоже на отдыхе: «С погодкой повезло)) но на заплыв я так и не решилась».

Степан Михалков — тоже на море: «50 свечек остались за кадром, а три это как раз то что нужно».

«Понимаю что немного вызываю зависть, но хочется поделиться радостью», — написала Вика Цыганова.