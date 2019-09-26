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25 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Иосифа Пригожина

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Иосиф Пригожин показал фото из поездки в Лондон: «С моими любимыми девчонками».

Елена Исинбаева показала, как занимается йогой: «Я только учусь... И мне все нравится. Статика, сила, растяжка, координация и не важно расслабление после тренировки. Наконец нашла занятие по душе, после моих любимым и несравненных прыжков с шестом. Оказывается сложно себя заинтересовать другим видом спорта или активными, регулярными занятиями. Всё время идёт сравнение с предыдущей деятельностью. Но сейчас я довольна, я нашла то, от чего получаю необходимые эмоции и мышечную подпитку. Всем отличного и спортивного продолжения успешного дня».

Настя Каменских похвасталась: «Убежали на 4 дня. Много любви и солнца».

Елена Воробей тоже на отдыхе: «С погодкой повезло)) но на заплыв я так и не решилась».

Степан Михалков — тоже на море: «50 свечек остались за кадром, а три это как раз то что нужно».

«Понимаю что немного вызываю зависть, но хочется поделиться радостью», — написала Вика Цыганова.

Светлана Бондарчук показала уютное фото с другом: «После фильма "Тимур Новиков. Ноль объект" режиссера Александра Шейн»

Наталья Сенчукова поделилась снимком из семейного архива: «Осенний поцелуй.... Конец сентября 1990 года».

Ида Галич показала архивное фото с мамой: «Сегодня день рождения у большой кошки. На этом фото, собственно, она, ну и маленький узкоглазый кожаный мешочек с ирокезом - я».

Беременная возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала новое фото, а Лера Кудрявцева поделилась снимком с прогулки с дочерью.

Лариса Гузеева полюбила герань: «Мне было удивительно, что в Европе везде герань, наконец и я увидела в ней красоту. Мои дети вообще не представляют дом без цветов».

Наталья Подольская похвасталась: «Вчера на съемке Тёма смотрел, чтобы балет все движения выполнял правильно!!!! Помогал маме, мой любимый. Песня называется #нимногонимало».

Мария Погребняк пожаловалась: «Когда ты забыла ключи от дома, а дети хотят есть. У кого-нибудь был похожий случай? Долго сидели?»

Екатерина Климова показала фото с детьми: «Люблю осень) за такие уютные и домашние вечера, в окружении моих любимых».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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