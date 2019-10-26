25 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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О том, как знаменитости провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.
Наталья Водянова показала фото из местности с названием «Бесстыжие ванны».
Серена Уильямс показала, как они с дочкой занимаются растяжкой.
Надежда Мейхер-Грановская экспериментирует с укладкой.
Синди Кроуфорд показала короткое видео со съемок:
Ксения Собчак экспериментирует со стилем: «Оделась годно попрощаться с золотой осенью».
Певица Жасмин заинтриговала поклонников: «Волшебная лапма для Жасмин. Смотрели, кстати, новую версию "Аладдина"?», — пояснила она.
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова показала редкое фото: «С невероятной певицей, Народной Артисткой Российской Федерации — Ларисой Александровной Долиной».
Фото и видео: instagram
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