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25 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Виктории Дайнеко

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

В этот четверг, 25 октября, актриса Дарья Мельникова сделала важное заявление:

Екатерина Климова показала свое детское фото: «С днем рождения, сестра! Люблю и желаю любви. Твоя мелкая».

Алика Смехова поделилась старыми семейными фотографиями:

Елена Исинбаева показала фото, на котором целует пяточки младенца.

Сергей Лазарев тоже сделал подборку архивных снимков, но по другому поводу:

Алексей Чадов посадил сына за руль: «Началось! Теперь за ключами глаз да глаз))», — шутит звездный папа.

Виктория Дайнеко похвасталась: «Мои любимые ребята. Целых 3 года не виделись, а потом до часа ночи не могли наболтаться. Кое кто сегодня перед работой в итоге спал всего 5 часов».

Виктор Рыбин поздравил жену с днем рождения:

Ирина Пегова высказалась о возрасте: «Мне нравится эта цифра! 40! Максиму еще столько же! Ну, учитывая, что моей бабушке Тани через 2 месяца 90 исполнится, то в лучшем случае еще 10! Так интересно... всем нам разные сроки отведены! Мы мало руководим этим процессом. Вообщем.... есть во что верить, к чему стремится!!! "Живем"! Чуть не сказала "Работаем»!"»

Оксана Фандера поделилась осенними снимками своего любимца. Жанна Эппле рассказала о своем досуге: «В Москве дождь. Похолодание. Последние несколько дней погода удивляет своей непогжестью.. как то все вдруг привыкли, что конец октября, а за окном +16. Я грущу по своим утренним пробежкам в парке. Одна радость — прогулки с маленьким Северином».

Жена Марата Башарова поздравила его с премьерой нежным снимком.

Алсу получила государственную награду: «Теперь с документальным подтверждением на руках. Только что в Большом театре прошла церемония награждения государственными наградами Российской Федерации. Министр культуры В.Р. Мединский вручил Удостоверение о присвоении мне почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации" и нагрудный знак. СПАСИБО еще и еще раз всем тем, кто меня поддерживал на пути к этой награде и кто верил и верит в меня. Вы - мой источник сил и вдохновения».

Фото и видео: instagram

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