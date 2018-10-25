25 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В этот четверг, 25 октября, актриса Дарья Мельникова сделала важное заявление:
Екатерина Климова показала свое детское фото: «С днем рождения, сестра! Люблю и желаю любви. Твоя мелкая».
Алика Смехова поделилась старыми семейными фотографиями:
Елена Исинбаева показала фото, на котором целует пяточки младенца.
Сергей Лазарев тоже сделал подборку архивных снимков, но по другому поводу:
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Топса)) @vladtopalovofficial !! Владька) с Днем Рождения, скорпиоша)))😂 ну, с тобой мы прошли и огонь, и воду , и медные трубы! Наша дружба переживала разные стадии) от безоговорочной ,почти родственной, любви, до непримиримой ненависти))) бывало всякое! Но почти 25 лет мы знаем другу друга, и это никуда не деть, эту связь не разрушить ничем) родной мой , я тебя поздравляю с Днем Рождения )) безумно радуюсь твоим изменениям в последнее время , ты повзрослел, помудрел! И скоро станешь папой! Это самая классная миссия и ощущение - поверь! Будь здоров, будь счастлив, успешен! С нетерпением жду релиза нового трека ))😉😉 он прекрасен!)) люблю тебя, братик) ❤️ и Smash!! -Forever ) #ВладТопалов #СергейЛазарев #Smash
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Ирина Пегова высказалась о возрасте: «Мне нравится эта цифра! 40! Максиму еще столько же! Ну, учитывая, что моей бабушке Тани через 2 месяца 90 исполнится, то в лучшем случае еще 10! Так интересно... всем нам разные сроки отведены! Мы мало руководим этим процессом. Вообщем.... есть во что верить, к чему стремится!!! "Живем"! Чуть не сказала "Работаем»!"»
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Фото и видео: instagram