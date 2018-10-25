25 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирина Пегова высказалась о возрасте: «Мне нравится эта цифра! 40! Максиму еще столько же! Ну, учитывая, что моей бабушке Тани через 2 месяца 90 исполнится, то в лучшем случае еще 10! Так интересно... всем нам разные сроки отведены! Мы мало руководим этим процессом. Вообщем.... есть во что верить, к чему стремится!!! "Живем"! Чуть не сказала "Работаем»!"»

Оксана Фандера поделилась осенними снимками своего любимца. Жанна Эппле рассказала о своем досуге: «В Москве дождь. Похолодание. Последние несколько дней погода удивляет своей непогжестью.. как то все вдруг привыкли, что конец октября, а за окном +16. Я грущу по своим утренним пробежкам в парке. Одна радость — прогулки с маленьким Северином».

Жена Марата Башарова поздравила его с премьерой нежным снимком.

Алсу получила государственную награду: «Теперь с документальным подтверждением на руках. Только что в Большом театре прошла церемония награждения государственными наградами Российской Федерации. Министр культуры В.Р. Мединский вручил Удостоверение о присвоении мне почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации" и нагрудный знак. СПАСИБО еще и еще раз всем тем, кто меня поддерживал на пути к этой награде и кто верил и верит в меня. Вы - мой источник сил и вдохновения».

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