25 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Перминова отправилась в первое путешествие с сыном-крохой. И заодно показала снимок с забавной реакцией наследника Александра на происходящее.

Эмин Агаларов почтил память исполнителя Муслима Магамаева и поделился уникальными кадрами со звездой. Оказывается, будущему певцу в детстве посчастливилось быть знакомым со звездой советской сцены.

Вика Дайнеко опубликовала фото из знаменитого небоскреба Бурдж Халифа в ОАЭ и призналась, что получила на отдыхе травму. Певица умудрилась врезаться в дорожный знак, когда шла по тротуару, развеселив и прохожих, и водителей. В итоге домой вернулась с шишкой.

Дмитрий Шепелев попросил подписчиков прислать самые интересные вопросы, которые им задают дети. И насмешил всю аудиторию, опубликовав лучшие варианты.