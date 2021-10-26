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25 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
25 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Самым радостным этот день выдался для актера Сергея Безрукова. Артист вышел на связь с подписчиками и сообщил, что его выписали после лечения от коронавируса. Кроме того сданные позднее тесты дважды показали отрицательный результат. В ролике Сергей подробно отчитался о своем самочувствии.

Елена Перминова отправилась в первое путешествие с сыном-крохой. И заодно показала снимок с забавной реакцией наследника Александра на происходящее.

Эмин Агаларов почтил память исполнителя Муслима Магамаева и поделился уникальными кадрами со звездой. Оказывается, будущему певцу в детстве посчастливилось быть знакомым со звездой советской сцены.

Вика Дайнеко опубликовала фото из знаменитого небоскреба Бурдж Халифа в ОАЭ и призналась, что получила на отдыхе травму. Певица умудрилась врезаться в дорожный знак, когда шла по тротуару, развеселив и прохожих, и водителей. В итоге домой вернулась с шишкой.

Дмитрий Шепелев попросил подписчиков прислать самые интересные вопросы, которые им задают дети. И насмешил всю аудиторию, опубликовав лучшие варианты.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Модель Елена Перминова

Фото: Instagram

Влад Топалов отпраздновал 36-летие, однако ни постом, ни кадрами в сторис пока не поделился, зато снимки с ужина опубликовал Сергей Лазарев.

Анна Седокова поделилась кадрами с подросшим сыном Гектором. Звезда отправилась на отдых и взяла наследника с собой.

Ольга Серябкина поделилась кадром в обтягивающем белом платье. Со дня на день певица впервые станет матерью.

А Виктория Боня удивила архивным снимком с Жан-Клодом Ван Даммом. Оказывается, светская львица познакомилась с актером благодаря общим друзьям.

Самый же трогательный пост дня опубликовала Настя Ивлеева. Телеведущая навестила маму в деревне Разметелево.

Экс-супруга Элджея поделилась снимками детской комнаты, школьными фото, в сторис на камеру полистала дневники и анкеты, вызвав у поклонников множество ностальгических эмоций.

Фото и видео: @s_bezrukov, @lenaperminova, @eminofficial, @victoriadaineko, @dmitryshepelev, @lazarevsergey, @annasedokova, @seryabkina, @nastyaivleeva, @victoriabonya/Instagram