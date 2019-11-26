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25 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Саши Савельевой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Кристина Асмус в парике и с необычным гримом рассказала о новой роли: «Я играю искусственный интеллект, который появляется по принципу голограммы и во всю сцену будет только моя голова».

Глафира Тарханова показала похожее фото, Саша Савельева — дерзкое («Барби тоже бывает злой»), а Анна Михалкова пожаловалась на тяготы профессии: «Ночная смена!!!! Хуже ничего придумать и нельзя)) Обычная женщина 2)) Божечки».

Катерина Шпица разгуливала в забавной шапке по Таллину, Кейт Хадсон нарядилась в актуальное меховое пальто, Милла Йовович показала, как ест мороженое с дочкой: «Это лучшее мороженое в моей жизни... или я просто беременная».

Николай Валуев показал, как выглядел в детстве на прогулке с мамой.

Стриженова Екатерина поддержала Никоаая Носкова: «"Живой"!!! Вышла новая песня Николая Носкова, позади три года борьбы за жизнь... Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи! 9 декабря Коля выйдет перед шеститысячным залом Крокус Сити Холла».

Наталья Водянова поделилась уютом: «Дорогой Дедушка Мороз, а можно мне пожелать, чтобы каждый завтрак в этом году был в Тиффани? Я себя очень хорошо вела».

Равшана Куркова поздравила маму с днем рождения.

Виктория Боня тоже готовится отметить день рождения — на Мальдивах.

Марина Газманова показала фотографии с рыбалки: «Вчера в первые каталась по тонкому льду на коньках с самым шустрым композитором))) Коньки залежались, как-то подсохли и заржавели, но нас это не остановило».

Иосиф Пригожин примерил вантуз вместо шляпы. «Конкурс на лучшую подпись к фото», — смеется жена.

Фото и видео: instagram

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