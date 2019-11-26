25 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Глафира Тарханова показала похожее фото, Саша Савельева — дерзкое («Барби тоже бывает злой»), а Анна Михалкова пожаловалась на тяготы профессии: «Ночная смена!!!! Хуже ничего придумать и нельзя)) Обычная женщина 2)) Божечки».

Катерина Шпица разгуливала в забавной шапке по Таллину, Кейт Хадсон нарядилась в актуальное меховое пальто, Милла Йовович показала, как ест мороженое с дочкой: «Это лучшее мороженое в моей жизни... или я просто беременная».

Николай Валуев показал, как выглядел в детстве на прогулке с мамой.

Стриженова Екатерина поддержала Никоаая Носкова: «"Живой"!!! Вышла новая песня Николая Носкова, позади три года борьбы за жизнь... Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи! 9 декабря Коля выйдет перед шеститысячным залом Крокус Сити Холла».