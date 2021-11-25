25 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Московские пробки становятся настоящей проблемой для звезд с их плотным графиком, однако многие находят альтернативы. Пока Анастасия Волочкова ждет возможности проехать, Катерина Шпица спускается в метро, а Светлана Пермякова поделилась редким для звезд кадром – актриса отвезла свою дочь в школу на автобусе:

«Не люблю причислять себя к тем артистам, которые ездят только на «Майбахах», прячут свои лица под очками, масками. Мне кажется, нужно быть проще и ближе к людям», – пишет она.

Юлия Снигирь опубликовала кадры из горячей фотосессии своего супруга Евгения Цыганова – актер собрал комплименты в блоге жены.