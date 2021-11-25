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25 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Катерина Шпица

Фото: @katerinashpitsa

Московские пробки становятся настоящей проблемой для звезд с их плотным графиком, однако многие находят альтернативы. Пока Анастасия Волочкова ждет возможности проехать, Катерина Шпица спускается в метро, а Светлана Пермякова поделилась редким для звезд кадром – актриса отвезла свою дочь в школу на автобусе:

«Не люблю причислять себя к тем артистам, которые ездят только на «Майбахах», прячут свои лица под очками, масками. Мне кажется, нужно быть проще и ближе к людям», – пишет она.

Юлия Снигирь опубликовала кадры из горячей фотосессии своего супруга Евгения Цыганова – актер собрал комплименты в блоге жены.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева завершают свое свадебное путешествие:

«Пронеслось, как один день», – пишет Воля.

Вика Лопырева только начинает свое путешествие, делится кадром из самолета и предлагает поклонникам угадать пункт назначения.

Ксения Собчак поделилась забавными фото со своим сыном Платоном, который появился в национальном костюме.

«Получилось, по-моему, неубедительно», – заявила она.

Ольга Кабо предстала в роскошной фотосессии в образе булгаковской Маргариты – поклонники были очарованы ее обаянием.

Айза Долматова ностальгирует и делится фотографиями «из прошлой жизни». Судя по всему, девушка отдавала предпочтение экстремальным видам спорта.

Олеся Судзиловская к наступающей зиме готова – актриса представила поклонникам очень яркий образ для холодов в малиновом оттенке.

А выбор Елены Захаровой – яркая красная шубка с синим платком и объемных черных ботинках, я которых точно не замерзнут ноги.

Светлана Бондарчук прогулялась со своим питомцем в супер ярком образе – телеведущая смело сочетает оранжевый, фиолетовый и белый – в таком образе зима точно не будет скучной.

Леонид Агутин поделился зимним фото в сториз на фоне сверкающих белоснежных деревьев:

«Я же говорил, начнется, а вы не верили», – пишет он.

Тем временем Софья Таюрская активировала режим «успеть все до Нового года». Начало положено!

Фото: Instagram Светланы Бондарчук, Светланы Пермяковой, Ксении Собчак, Олеси Судзиловской, Леонида Агуина, Катерины Шпицы, Анастасии Волочковой, Софьи Таюрской, Ольги Кабо, Павла Воли, Юлии Снигирь, Виктории Лопыревой

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