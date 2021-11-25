25 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @katerinashpitsa
Московские пробки становятся настоящей проблемой для звезд с их плотным графиком, однако многие находят альтернативы. Пока Анастасия Волочкова ждет возможности проехать, Катерина Шпица спускается в метро, а Светлана Пермякова поделилась редким для звезд кадром – актриса отвезла свою дочь в школу на автобусе:
«Не люблю причислять себя к тем артистам, которые ездят только на «Майбахах», прячут свои лица под очками, масками. Мне кажется, нужно быть проще и ближе к людям», – пишет она.
Юлия Снигирь опубликовала кадры из горячей фотосессии своего супруга Евгения Цыганова – актер собрал комплименты в блоге жены.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева завершают свое свадебное путешествие:
«Пронеслось, как один день», – пишет Воля.
Вика Лопырева только начинает свое путешествие, делится кадром из самолета и предлагает поклонникам угадать пункт назначения.
Ксения Собчак поделилась забавными фото со своим сыном Платоном, который появился в национальном костюме.
«Получилось, по-моему, неубедительно», – заявила она.
Ольга Кабо предстала в роскошной фотосессии в образе булгаковской Маргариты – поклонники были очарованы ее обаянием.
Айза Долматова ностальгирует и делится фотографиями «из прошлой жизни». Судя по всему, девушка отдавала предпочтение экстремальным видам спорта.
Олеся Судзиловская к наступающей зиме готова – актриса представила поклонникам очень яркий образ для холодов в малиновом оттенке.
А выбор Елены Захаровой – яркая красная шубка с синим платком и объемных черных ботинках, я которых точно не замерзнут ноги.
Светлана Бондарчук прогулялась со своим питомцем в супер ярком образе – телеведущая смело сочетает оранжевый, фиолетовый и белый – в таком образе зима точно не будет скучной.
Леонид Агутин поделился зимним фото в сториз на фоне сверкающих белоснежных деревьев:
«Я же говорил, начнется, а вы не верили», – пишет он.
Тем временем Софья Таюрская активировала режим «успеть все до Нового года». Начало положено!
Фото: Instagram Светланы Бондарчук, Светланы Пермяковой, Ксении Собчак, Олеси Судзиловской, Леонида Агуина, Катерины Шпицы, Анастасии Волочковой, Софьи Таюрской, Ольги Кабо, Павла Воли, Юлии Снигирь, Виктории Лопыревой