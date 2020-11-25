25 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук опубликовала милое фото со своим питомцем. «Маффину, конечно, теперь не хватает внимания. С появлением Амелии он быстренько переместился на второй план, но как истинный джентльмен он готов довольствоваться хотя бы редкими нежностями», — подписала она снимок.

Настя Каменских также продемонстрировала нежность со своей собакой.

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