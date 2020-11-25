25 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/
Юлия Ковальчук опубликовала милое фото со своим питомцем. «Маффину, конечно, теперь не хватает внимания. С появлением Амелии он быстренько переместился на второй план, но как истинный джентльмен он готов довольствоваться хотя бы редкими нежностями», — подписала она снимок.
Настя Каменских также продемонстрировала нежность со своей собакой.
Кети Топурия поделилась с подписчиками забавным видео с дочерью Оливией.
Валерий Меладзе показал чашку кофе со своим портретом. «Пить или не пить?», — задался он вопросом.
Наталья Рудова и Ольга Бузова похвастались кубиками на прессах и собрали сотни комплиментов.
Равшана Куркова поздравила маму, актрису Рано Кубаеву, с днем рождения.
Светлана Лобода похвасталась точеной фигурой, облачившись в стильный комбинезон в обтяжку.
Максим Галкин выдал очередную порцию фотографий из своей юности.
Ирина Слуцкая пожаловалась, что ее новогодним планам не суждено сбыться, потому что с ней произошло ЧП. «Да, жизнь иногда преподносит "сюрпризы": я сломала ногу. Но не переживайте, я в руках замечательных врачей. Отдохну немного и снова в строй! Пусть этот пост будет вам небольшим напоминанием — берегите себя и своих близких», — написала она в социальной сети.
Елена Исинбаева показала фото с задорной прической и рассказала о переменах в профессиональной деятельности.
Александр Ревва похвалился жарким фото с отдыха в Дубае.
Татьяна Тотьмянина поделилась с подписчиками милой фотографией старшей дочери Лизы с питомцем.
Певица Максим (Марина Максимова) призналась, что в душе ей все еще 13 лет, и показала фото с огромным плюшевым медведем.
Фото и видео: Instagram Марины Максимовой, Татьяна Тотьмяниной, Александра Реввы, Елены Исинбаевой, Ирины Слуцкой, Максима Галкина, Светланы Лободы, Равшаны Курковой, Натальи Рудовой, Ольги Бузовой, Валерия Меладзе, Кети Топурии, Насти Каменских, Юлии Ковальчук
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