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25 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Натальи Рудовой

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Рудова сделала селфи с Анастасией Решетовой: «Наконец обсудили актуальные проблемы в сфере политики, здравоохранения и экологии. Мы абсолютно солидарны с участниками G7 саммита и также обеспокоены чрезмерным количеством выбросов углеводорода в атмосферу. P.s.: Да шучу я, просто встретились поржать и поесть офигенный хавчик».

Лена Темникова сделала домашнее селфи. Валерия — тоже: «Время, в которое сейчас мы живем, — это эпоха перемен».

Милла Йовович показала, как развлекается с дочками:

Мария Машкова поделилась нежным видео: «И лишь своим примером. И только так».

Певица Слава поделилась нежностью: «У нас еще одна малявка».

Анна Нетребко удивила необычным хобби: «Будет Арт объект-светильник Йода... с пением лягушек».

Певица Зара поделилась радостью: «Сегодня ездила в родной Петербург на съемки, посвященные Дню Города. До сих пор не могу привыкнуть к полупустым улицам, вокзалам и поездам. Хочется дышать полной грудью, наслаждаться красотой любимого города и видеть потрясающие улыбки прохожих, тем более когда такая замечательная погода... А пока соблюдаем все меры предосторожности, берегите себя и будьте здоровы».

Кристина Асмус пожаловалась на лишние килограммы: «В перерывах между съемками в сериале "Беезумие" я иногда забываю, что не беременна. Хотя, когда снимаю этот накладной живот ощущение, что я все равно месяце на 5-ом. Самоизоляция».

Светлана Бондарчук показала свое детское фото. Денис Клявер поделился трогательной фотографией сына.

Наталья Водянова показала уютное фото: «Любимый вид спорта. Ваш ход, господа».

Мария Кожевникова с сыновьями отдыхает на даче: «Ну что?! Огородный сезон открыт) Поехали! В этом году нас уже трое огородников».

Игорь Верник показал три поколения своей семьи: «Май месяц!»

Фото и видео: Instagram

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