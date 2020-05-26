25 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Зара поделилась радостью: «Сегодня ездила в родной Петербург на съемки, посвященные Дню Города. До сих пор не могу привыкнуть к полупустым улицам, вокзалам и поездам. Хочется дышать полной грудью, наслаждаться красотой любимого города и видеть потрясающие улыбки прохожих, тем более когда такая замечательная погода... А пока соблюдаем все меры предосторожности, берегите себя и будьте здоровы».

Кристина Асмус пожаловалась на лишние килограммы: «В перерывах между съемками в сериале "Беезумие" я иногда забываю, что не беременна. Хотя, когда снимаю этот накладной живот ощущение, что я все равно месяце на 5-ом. Самоизоляция».

Светлана Бондарчук показала свое детское фото. Денис Клявер поделился трогательной фотографией сына.

Наталья Водянова показала уютное фото: «Любимый вид спорта. Ваш ход, господа».

Мария Кожевникова с сыновьями отдыхает на даче: «Ну что?! Огородный сезон открыт) Поехали! В этом году нас уже трое огородников».

Игорь Верник показал три поколения своей семьи: «Май месяц!»