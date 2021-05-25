25 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Перминова, которая совсем недавно снова стала мамой, показала, как выглядит после родов – молодой маме есть, чем похвастаться.

Наталья Ионова похвасталась ярким и радужным летним образом в облегающем платье и предложила своим поклонникам выбрать, какой образ лучше.

Дина Саева удивила поклонников образом пилота – девушка снялась на фоне маленького легкомоторного самолета в эффектном топе со шнуровкой.

Агата Муцениеце позарилась на славу Анджелины Джоли и представила, как выглядела бы в роли Миссис Смит. Поклонники оценили.