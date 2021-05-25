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25 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева

Фото: @alenavodonaeva

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Елена Перминова, которая совсем недавно снова стала мамой, показала, как выглядит после родов – молодой маме есть, чем похвастаться.

Наталья Ионова похвасталась ярким и радужным летним образом в облегающем платье и предложила своим поклонникам выбрать, какой образ лучше.

Дина Саева удивила поклонников образом пилота – девушка снялась на фоне маленького легкомоторного самолета в эффектном топе со шнуровкой.

Агата Муцениеце позарилась на славу Анджелины Джоли и представила, как выглядела бы в роли Миссис Смит. Поклонники оценили.

Вера Брежнева в эффектном белоснежном костюме пожаловалась на плохую привычку – оказалось, что звезда зависима от соцсетей.

Алена Водонаева показала эффектное селфи с красными губами и серьгами в тон – поклонники оценили.

Ксения Алферова поблагодарила поклоников за поздравления – недавно она отметила день рождения, и поделилась очень жизнерадостной и летней фотографией в женственном платье и с огромным букетом сирени в руках.

Екатерина Волкова призвала заниматься спортом и поделилась фото в очень стильном и ярком спортивном образе – монохромном костюме оранжевого цвета.

Виктория Лопырева призывает активно тренироваться – лето уже не за горами, и вдохновляет поклонников своим примером.

Кети Топурия показала фото из самолета вместе с дочкой Оливией Гейхман, а Ольга Ломоносова поздравила свою дочь с десятилетием и поделилась забавным фото.

Фото и видео: Instagram Елены Перминовой, Алены Водонаевой, Агаты Муцениеце, Ольги Ломоносовой, Виктории Лопыревой, Ксении Алферовой, Натальи Ионовой, Дины Саевой, Екатерины Волковой, Кети Топурии, Веры Брежневой

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